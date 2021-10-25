https://ria.ru/20211025/parkovka-1756068079.html

Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября

Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября - РИА Новости, 25.10.2021

Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября припарковаться на любой улице в Москве можно будет бесплатно, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:40

2021-10-25T08:40

2021-10-25T08:40

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября припарковаться на любой улице в Москве можно будет бесплатно, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций", - рассказал Ликсутов.Он уточнил, что платить за парковку не нужно будет даже на улицах с тарифом 380 руб./час. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.Заммэра также сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки на столичных улицах будут работать в обычном платном режиме, потому что эти дни не являются праздничными. При этом, 31 октября и 7 ноября на парковках будет действовать воскресный тариф – бесплатно, кроме тех улиц, где установлен тариф 380 рублей/час. По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством Москвы, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам: 3210 с мобильных телефонов или +7 495 539 54 54.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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