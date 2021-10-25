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Рухнули камнем. Очевидцы сняли на видео, как разбились парашютисты

Момент падения парашютистов в Турции попал на видео - РИА Новости, 25.10.2021

Рухнули камнем. Очевидцы сняли на видео, как разбились парашютисты

В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:03

2021-10-25T11:03

2021-10-25T11:03

происшествия

турция

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT.По данным издания Turkiye, ЧП произошло в курортной деревне Олюдениз.На кадрах видно, как один парашютист сталкивается с другим, после чего они начинают стремительно падать вниз.Сообщается, что обоих пострадавших доставили в больницу.

турция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция