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Рухнули камнем. Очевидцы сняли на видео, как разбились парашютисты
Момент падения парашютистов в Турции попал на видео - РИА Новости, 25.10.2021
Рухнули камнем. Очевидцы сняли на видео, как разбились парашютисты
В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:03
2021-10-25T11:03
2021-10-25T11:03
происшествия
турция
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT.По данным издания Turkiye, ЧП произошло в курортной деревне Олюдениз.На кадрах видно, как один парашютист сталкивается с другим, после чего они начинают стремительно падать вниз.Сообщается, что обоих пострадавших доставили в больницу.
турция
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РИА Новости
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происшествия, турция
Момент падения парашютистов в Турции попал на видео
RT опубликовал видео столкновения парашютистов в воздухе над морем в Турции