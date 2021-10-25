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Рухнули камнем. Очевидцы сняли на видео, как разбились парашютисты
Момент падения парашютистов в Турции попал на видео - РИА Новости, 25.10.2021
Рухнули камнем. Очевидцы сняли на видео, как разбились парашютисты
В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:03
2021-10-25T11:03
происшествия
турция
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT.По данным издания Turkiye, ЧП произошло в курортной деревне Олюдениз.На кадрах видно, как один парашютист сталкивается с другим, после чего они начинают стремительно падать вниз.Сообщается, что обоих пострадавших доставили в больницу.
турция
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РИА Новости
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происшествия, турция
11:03 25.10.2021
 
Момент падения парашютистов в Турции попал на видео

RT опубликовал видео столкновения парашютистов в воздухе над морем в Турции

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Турции парашютисты столкнулись в воздухе и упали в море. Видео инцидента публикует телеканал RT.
По данным издания Turkiye, ЧП произошло в курортной деревне Олюдениз.
На кадрах видно, как один парашютист сталкивается с другим, после чего они начинают стремительно падать вниз.
Сообщается, что обоих пострадавших доставили в больницу.
 
ПроисшествияТурция
 
 
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