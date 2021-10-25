https://ria.ru/20211025/panama-1756213058.html
В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы
В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы - РИА Новости, 25.10.2021
В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы
Контейнеровоз под флагом Панамы атакован в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль, сообщается на портале Dryad Global специализирующемся... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:53
2021-10-25T20:53
2021-10-25T21:13
в мире
панама
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Контейнеровоз под флагом Панамы атакован в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль, сообщается на портале Dryad Global специализирующемся на морской безопасности."Сообщения указывают на то, что контейнеровоз MSC LUCIA был захвачен неизвестным числом злоумышленников в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами. Туда направляется военный корабль", - говорится в сообщении на портале."Судам, проходящим через эту зону, рекомендуется проявлять особую осторожность", - отмечается на портале.В Гвинейском заливе нередко происходят нападения пиратов на суда разных стран, этот регион считается опасным для моряков.
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в мире, панама
20:53 25.10.2021 (обновлено: 21:13 25.10.2021)
В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы
В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Контейнеровоз под флагом Панамы
атакован в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль, сообщается на портале Dryad Global
специализирующемся на морской безопасности.
"Сообщения указывают на то, что контейнеровоз MSC LUCIA был захвачен неизвестным числом злоумышленников в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами. Туда направляется военный корабль", - говорится в сообщении на портале.
"Судам, проходящим через эту зону, рекомендуется проявлять особую осторожность", - отмечается на портале.
В Гвинейском заливе нередко происходят нападения пиратов на суда разных стран, этот регион считается опасным для моряков.