https://ria.ru/20211025/panama-1756213058.html

В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы

В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы - РИА Новости, 25.10.2021

В Гвинейском заливе напали на контейнеровоз под флагом Панамы

Контейнеровоз под флагом Панамы атакован в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль, сообщается на портале Dryad Global специализирующемся... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:53

2021-10-25T20:53

2021-10-25T21:13

в мире

панама

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Контейнеровоз под флагом Панамы атакован в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль, сообщается на портале Dryad Global специализирующемся на морской безопасности."Сообщения указывают на то, что контейнеровоз MSC LUCIA был захвачен неизвестным числом злоумышленников в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами. Туда направляется военный корабль", - говорится в сообщении на портале."Судам, проходящим через эту зону, рекомендуется проявлять особую осторожность", - отмечается на портале.В Гвинейском заливе нередко происходят нападения пиратов на суда разных стран, этот регион считается опасным для моряков.

https://ria.ru/20201205/napadenie-1587801639.html

панама

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в мире, панама