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Замглавы МИД и посол Евросоюза обсудили отношения Москвы и Брюсселя
Замглавы МИД и посол Евросоюза обсудили отношения Москвы и Брюсселя - РИА Новости, 25.10.2021
Замглавы МИД и посол Евросоюза обсудили отношения Москвы и Брюсселя
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол ЕС в России Маркус Эдерер обсудили отношения между Москвой и Евросоюзом, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:20
2021-10-25T16:50
россия
в мире
москва
александр грушко
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
маркус эдерер
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол ЕС в России Маркус Эдерер обсудили отношения между Москвой и Евросоюзом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Стороны обсудили состояние отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Был также предметно затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня и график ближайших мероприятий в рамках политдиалога", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.Как отмечал ранее Лавров, Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия, но к этому пока не готов Брюссель.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
https://ria.ru/20211024/evrosoyuz-1756027898.html
https://ria.ru/20211025/britantsy-1756107244.html
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россия, в мире, москва, александр грушко, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), маркус эдерер
16:20 25.10.2021 (обновлено: 16:50 25.10.2021)
 
Замглавы МИД и посол Евросоюза обсудили отношения Москвы и Брюсселя

Замглавы МИД Грушко обсудил с послом Евросоюза Эдерером отношения Москвы и Брюсселя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол ЕС в России Маркус Эдерер обсудили отношения между Москвой и Евросоюзом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обсудили состояние отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Был также предметно затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня и график ближайших мероприятий в рамках политдиалога", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.
Как отмечал ранее Лавров, Россия готова к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия, но к этому пока не готов Брюссель.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
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РоссияВ миреМоскваАлександр ГрушкоЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Маркус Эдерер
 
 
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