https://ria.ru/20211025/otdykh-1756135650.html

Более 206 тысяч юных жителей Тюменской области отдохнули летом 2021 года

Более 206 тысяч юных жителей Тюменской области отдохнули летом 2021 года - РИА Новости, 25.10.2021

Более 206 тысяч юных жителей Тюменской области отдохнули летом 2021 года

Более 206 тысяч юных жителей Тюменской области организованно отдохнули и приняли участие в программах занятости летом 2021 года, сообщил директор областного... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:32

2021-10-25T14:32

2021-10-25T14:33

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Более 206 тысяч юных жителей Тюменской области организованно отдохнули и приняли участие в программах занятости летом 2021 года, сообщил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин на онлайн-заседании президиума регионального правительства."Услуги в сфере детского летнего отдыха в регионе предоставляет 661 организация. Каждая из них имеет обученный персонал и необходимую материально-техническую базу. Организаторы детского отдыха провели большую работу. Не было допущено никаких чрезвычайных ситуаций. В местах отдыха в полном объеме выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19. Оздоровительный эффект достигнут более чем у 96% детей, побывавших на отдыхе. Стоимость бюджетной путевки удалось сохранить на уровне 2020 года", – доложил Дмитрий Грамотин, лова которого сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Расходы регионального и муниципальных бюджетов на организацию детского летнего отдыха и оздоровления в 2021 году превысили 1,1 миллиарда рублей. В целом же, с учетом средств родителей и работодателей, до конца года на эти цели будет израсходовано свыше 1,8 миллиарда рублей.В Тюменской области вырос охват детей льготными программами отдыха. В 2021 году за счет регионального бюджета бесплатно отдохнули 35,8 тысячи детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что больше чем в 2020 году на 600. Кроме того, полторы тысячи детей, состоящих на диспансерном учете, прошли реабилитацию на курортах Крыма.В федеральных программах кешбэка и ретро-кешбэка, позволявших родителям получать компенсацию стоимости детских путевок, участвовало 16 оздоровительных организаций региона. В общей сложности компенсации получили более 7,1 тысячи тюменских семей.Летом 2021 года были трудоустроены более 22 тысяч тюменских детей и подростков. Ребята работали на благоустройстве населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками педагогов и вожатых, художниками-оформителями, фотокорреспондентами, дизайнерами.

https://ria.ru/20211020/strategiya-1755432233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр моор