https://ria.ru/20211025/ostrovpaskhi-1756145970.html

Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов

Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов - РИА Новости, 25.10.2021

Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов

Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов, которые из-за санитарных мер уже более полутора лет не посещали территорию,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:06

2021-10-25T17:06

2021-10-25T17:06

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тихий океан

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов, которые из-за санитарных мер уже более полутора лет не посещали территорию, также известную как Рапа-Нуи, передает агентство Франс Пресс.В воскресенье жители должны были ответить, хотят ли они прекратить изоляцию с января 2022 года. Против проголосовало 649 островитян, за — только 320, еще три бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, в референдуме приняли участие лишь 972 человека, менее 20 процентов от населения острова.Итоги голосования не носят обязывающего характера. Окончательное решение будут принимать власти провинции Вальпараисо, к которой относится остров, или чилийский Минздрав.Как отмечает агентство, последний турист побывал на Рапа-Нуи в марте 2020 года. Место в Тихом океане считается самым удаленным населенным островом в мире: от континентального побережья Чили его отделяет 3514 километров, от ближайшего населенного пункта, острова Питкэрн — 2075 километров.Рапа-Нуи известен благодаря моаи — каменным статуям, истуканам, расположенным по всей территории. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756120475.html

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остров пасхи

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голосование, чили, юнеско, новости - туризм, остров пасхи, тихий океан, туристы, туризм, коронавирус covid-19