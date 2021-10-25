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Туризм
https://ria.ru/20211025/ostrovpaskhi-1756145970.html
Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов
Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов - РИА Новости, 25.10.2021
Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов
Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов, которые из-за санитарных мер уже более полутора лет не посещали территорию,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:06
2021-10-25T17:06
туризм
голосование
чили
юнеско
новости - туризм
остров пасхи
тихий океан
туристы
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов, которые из-за санитарных мер уже более полутора лет не посещали территорию, также известную как Рапа-Нуи, передает агентство Франс Пресс.В воскресенье жители должны были ответить, хотят ли они прекратить изоляцию с января 2022 года. Против проголосовало 649 островитян, за — только 320, еще три бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, в референдуме приняли участие лишь 972 человека, менее 20 процентов от населения острова.Итоги голосования не носят обязывающего характера. Окончательное решение будут принимать власти провинции Вальпараисо, к которой относится остров, или чилийский Минздрав.Как отмечает агентство, последний турист побывал на Рапа-Нуи в марте 2020 года. Место в Тихом океане считается самым удаленным населенным островом в мире: от континентального побережья Чили его отделяет 3514 километров, от ближайшего населенного пункта, острова Питкэрн — 2075 километров.Рапа-Нуи известен благодаря моаи — каменным статуям, истуканам, расположенным по всей территории. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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голосование, чили, юнеско, новости - туризм, остров пасхи, тихий океан, туристы, туризм, коронавирус covid-19
17:06 25.10.2021
 
Жители острова Пасхи выступили против возвращения туристов

Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов

© Depositphotos / shinylionОдиночная статуя Моаи на острове Пасхи
Одиночная статуя Моаи на острове Пасхи - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Depositphotos / shinylion
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов, которые из-за санитарных мер уже более полутора лет не посещали территорию, также известную как Рапа-Нуи, передает агентство Франс Пресс.
В воскресенье жители должны были ответить, хотят ли они прекратить изоляцию с января 2022 года. Против проголосовало 649 островитян, за — только 320, еще три бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, в референдуме приняли участие лишь 972 человека, менее 20 процентов от населения острова.
Итоги голосования не носят обязывающего характера. Окончательное решение будут принимать власти провинции Вальпараисо, к которой относится остров, или чилийский Минздрав.
Как отмечает агентство, последний турист побывал на Рапа-Нуи в марте 2020 года. Место в Тихом океане считается самым удаленным населенным островом в мире: от континентального побережья Чили его отделяет 3514 километров, от ближайшего населенного пункта, острова Питкэрн — 2075 километров.
Рапа-Нуи известен благодаря моаи — каменным статуям, истуканам, расположенным по всей территории. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 13:22Распространение коронавируса
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