https://ria.ru/20211025/oruzhie-1756071678.html

США накажут Россию по-новому

В США решили надавить на Россию по-новому - РИА Новости, 25.10.2021

США накажут Россию по-новому

В Конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:18

2021-10-25T09:18

2021-10-25T09:18

в мире

сша

конгресс сша

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад.По мнению аналитиков, с помощью вооружений Россия продвигает свои внешнеполитические интересы, тем самым ослабляя влияние Вашингтона.Некоторые конгрессмены считают, что продажи оружия поддерживают "агрессивную и злонамеренную деятельность России", а также разжигают региональные конфликты.Отмечается, что введенные санкции недостаточно эффективны. Кроме того, такие ограничительные меры могут вызвать негативную реакцию со стороны государств-импортеров и навредить самим США, говорится в документе.В конгрессе объясняют это тем, что многие страны делают большую ставку на российское оружие, поэтому им будет сложно резко отказаться от него.Таким образом, авторы документа призывают определить новые способы давления на ОПК, которые помогут изолировать Россию.

https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754398574.html

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751673094.html

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2021

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в мире, сша, конгресс сша, россия