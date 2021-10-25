https://ria.ru/20211025/oruzhie-1756071678.html
США накажут Россию по-новому
В США решили надавить на Россию по-новому - РИА Новости, 25.10.2021
США накажут Россию по-новому
В Конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:18
2021-10-25T09:18
2021-10-25T09:18
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад.По мнению аналитиков, с помощью вооружений Россия продвигает свои внешнеполитические интересы, тем самым ослабляя влияние Вашингтона.Некоторые конгрессмены считают, что продажи оружия поддерживают "агрессивную и злонамеренную деятельность России", а также разжигают региональные конфликты.Отмечается, что введенные санкции недостаточно эффективны. Кроме того, такие ограничительные меры могут вызвать негативную реакцию со стороны государств-импортеров и навредить самим США, говорится в документе.В конгрессе объясняют это тем, что многие страны делают большую ставку на российское оружие, поэтому им будет сложно резко отказаться от него.Таким образом, авторы документа призывают определить новые способы давления на ОПК, которые помогут изолировать Россию.
https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754398574.html
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в мире, сша, конгресс сша, россия
В США решили надавить на Россию по-новому
Конгресс США призвал разработать жесткие меры по снижению интереса к российскому оружию
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
В Конгрессе США
предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT
со ссылкой на представленный доклад.
"Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?" — такие вопросы поставлены в документе.
По мнению аналитиков, с помощью вооружений Россия продвигает свои внешнеполитические интересы, тем самым ослабляя влияние Вашингтона.
Некоторые конгрессмены считают, что продажи оружия поддерживают "агрессивную и злонамеренную деятельность России", а также разжигают региональные конфликты.
Отмечается, что введенные санкции недостаточно эффективны. Кроме того, такие ограничительные меры могут вызвать негативную реакцию со стороны государств-импортеров и навредить самим США, говорится в документе.
В конгрессе объясняют это тем, что многие страны делают большую ставку на российское оружие, поэтому им будет сложно резко отказаться от него.
Таким образом, авторы документа призывают определить новые способы давления на ОПК, которые помогут изолировать Россию.