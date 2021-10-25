https://ria.ru/20211025/onkologiya-1756152921.html
В СПЧ назвали главную проблему в обеспечении лекарствами онкобольных
В СПЧ назвали главную проблему в обеспечении лекарствами онкобольных - РИА Новости, 25.10.2021
В СПЧ назвали главную проблему в обеспечении лекарствами онкобольных
Главной проблемой, которая мешает обеспечению лекарственными средствами больных онкологией, остается недостаточное финансирование, считает член СПЧ, президент... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:48
2021-10-25T15:48
2021-10-25T15:48
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Главной проблемой, которая мешает обеспечению лекарственными средствами больных онкологией, остается недостаточное финансирование, считает член СПЧ, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова.Член СПЧ сделала презентацию "Барьеры и пути решения в организации лекарственного обеспечения онкологических пациентов", где собрала основные проблемы, с которыми сталкиваются врачи и пациенты, которым нужно лекарственное обеспечение для лечения онкологических заболеваний. Боровова отмечает, что ряд сложностей можно решить простыми изменениями в законодательство."Сохраняется проблема с получением таблерованных форм в условиях дневного стационара, пациент вынужден ходить за 1 таблеткой каждый день. Причиной этому стала задвоенность финансирования и пробел в 323 ФЗ. Решить проблему можно разделив финансовые потоки: таблетки по льготе, а все парентеральные формы по КСГ (клинико-статистической группе). Также нужно четко сформулировать и закрепить в ФЗ №323 возможность выдачи пациенту лекарственных препаратов на руки. Минимум на 1 курс лечения", – уверена Боровова.Еще одной важной проблемой Боровова считает ценовое регулирование со стороны ФАС и Минздрава. Из-за этого с рынка ушли ряд препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Она отмечает, что это не просто повлекло за собой исчезновение препаратов с прилавков, но и расцвет "черного" рынка."Решением может стать внесение изменений в ПП №1771, которые позволят ФАС и Минздраву в инициативном порядке предлагать производителю более высокую цену на препарат, в случае его дефицита на рынке", – подчеркивает Боровова.Но главной проблемой лекарственного обеспечения больных онкологией, отмечает Боровова, остается дефицит финансирования. Она подчеркивает, что в 2021 году "весь объем программы по лекарствам для лечения онкологических заболеваний составляет около 300 миллиардов рублей", а необходимый объем – 600 миллиардов рублей.Решить эту проблему, по мнению Борововой, можно. Для этого необходимо устранить дефицит средств, изменить методологию расчета стоимости терапии, выделить отдельные группы КСГ для сопроводительной терапии и отдельных групп для препаратов с необходимостью введения нагрузочной дозы."Необходима смена парадигмы в подходах к оценке эффективности терапии. Нужен фокус на улучшение качества жизни и исходах лечения. Также важно включать в перечень ЖНВЛП инновационные лекарственные препараты", – заключила Боровова.
https://ria.ru/20210916/onkologiya-1750314142.html
https://ria.ru/20210817/onkologiya-1745952206.html
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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, здоровье, онкология
В СПЧ назвали главную проблему в обеспечении лекарствами онкобольных
СПЧ: недостаток финансирования — главная проблема в обеспечении лекарствами онкобольных
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Главной проблемой, которая мешает обеспечению лекарственными средствами больных онкологией, остается недостаточное финансирование, считает член СПЧ
, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова.
Член СПЧ сделала презентацию "Барьеры и пути решения в организации лекарственного обеспечения онкологических пациентов", где собрала основные проблемы, с которыми сталкиваются врачи и пациенты, которым нужно лекарственное обеспечение для лечения онкологических заболеваний. Боровова отмечает, что ряд сложностей можно решить простыми изменениями в законодательство.
"Сохраняется проблема с получением таблерованных форм в условиях дневного стационара, пациент вынужден ходить за 1 таблеткой каждый день. Причиной этому стала задвоенность финансирования и пробел в 323 ФЗ. Решить проблему можно разделив финансовые потоки: таблетки по льготе, а все парентеральные формы по КСГ (клинико-статистической группе). Также нужно четко сформулировать и закрепить в ФЗ №323 возможность выдачи пациенту лекарственных препаратов на руки. Минимум на 1 курс лечения", – уверена Боровова.
Еще одной важной проблемой Боровова считает ценовое регулирование со стороны ФАС
и Минздрава
. Из-за этого с рынка ушли ряд препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Она отмечает, что это не просто повлекло за собой исчезновение препаратов с прилавков, но и расцвет "черного" рынка.
"Решением может стать внесение изменений в ПП №1771, которые позволят ФАС и Минздраву в инициативном порядке предлагать производителю более высокую цену на препарат, в случае его дефицита на рынке", – подчеркивает Боровова.
Но главной проблемой лекарственного обеспечения больных онкологией, отмечает Боровова, остается дефицит финансирования. Она подчеркивает, что в 2021 году "весь объем программы по лекарствам для лечения онкологических заболеваний составляет около 300 миллиардов рублей", а необходимый объем – 600 миллиардов рублей.
Решить эту проблему, по мнению Борововой, можно. Для этого необходимо устранить дефицит средств, изменить методологию расчета стоимости терапии, выделить отдельные группы КСГ для сопроводительной терапии и отдельных групп для препаратов с необходимостью введения нагрузочной дозы.
"Необходима смена парадигмы в подходах к оценке эффективности терапии. Нужен фокус на улучшение качества жизни и исходах лечения. Также важно включать в перечень ЖНВЛП инновационные лекарственные препараты", – заключила Боровова.