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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211025/omsk-1756212477.html
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца - РИА Новости, 25.10.2021
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца
Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося девятимесячного ребёнка в больницу, сообщает управление МВД по Омской области. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:46
2021-10-25T20:46
хорошие новости
происшествия
горьковский район
омск
омская область
здоровье - общество
ребенок
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося девятимесячного ребёнка в больницу, сообщает управление МВД по Омской области.К инспекторам ДПС старшему лейтенанту полиции Евгению Леушкину и младшему лейтенанту полиции Павлу Иопе в районе 22-го километра дороги Омск – Муромцево обратился мужчина и попросил помочь. Мужчина вёз жену и девятимесячного сына, у которого поднялась высокая температура, из села Павлодаровка Горьковского района в областную детскую больницу.Мальчику своевременно оказали помощь, его состояние улучшилось, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, отметили в ведомстве. Родители поблагодарили полицейских.
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происшествия, горьковский район, омск, омская область, здоровье - общество, ребенок
20:46 25.10.2021
 
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца

Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося младенца в больницу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося девятимесячного ребёнка в больницу, сообщает управление МВД по Омской области.
К инспекторам ДПС старшему лейтенанту полиции Евгению Леушкину и младшему лейтенанту полиции Павлу Иопе в районе 22-го километра дороги Омск – Муромцево обратился мужчина и попросил помочь. Мужчина вёз жену и девятимесячного сына, у которого поднялась высокая температура, из села Павлодаровка Горьковского района в областную детскую больницу.
"В пути ребёнку стало хуже: он начал задыхаться. Автоинспекторы посадили маму и малыша в патрульный автомобиль. Используя световые и звуковые специальные сигналы, сотрудники полиции беспрепятственно проследовали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции.
Мальчику своевременно оказали помощь, его состояние улучшилось, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, отметили в ведомстве. Родители поблагодарили полицейских.
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