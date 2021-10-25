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Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца - РИА Новости, 25.10.2021
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца
Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося девятимесячного ребёнка в больницу, сообщает управление МВД по Омской области. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:46
2021-10-25T20:46
2021-10-25T20:46
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося девятимесячного ребёнка в больницу, сообщает управление МВД по Омской области.К инспекторам ДПС старшему лейтенанту полиции Евгению Леушкину и младшему лейтенанту полиции Павлу Иопе в районе 22-го километра дороги Омск – Муромцево обратился мужчина и попросил помочь. Мужчина вёз жену и девятимесячного сына, у которого поднялась высокая температура, из села Павлодаровка Горьковского района в областную детскую больницу.Мальчику своевременно оказали помощь, его состояние улучшилось, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, отметили в ведомстве. Родители поблагодарили полицейских.
https://ria.ru/20211018/spasenie-1755083535.html
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происшествия, горьковский район, омск, омская область, здоровье - общество, ребенок
Омские автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца
Омские автоинспекторы помогли быстро доставить задыхающегося младенца в больницу