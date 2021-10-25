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Омская область
https://ria.ru/20211025/omsk-1756153361.html
Омский губернатор вручил главврачам ЦРБ ключи от скорых со встроенными ИВЛ
Омский губернатор вручил главврачам ЦРБ ключи от скорых со встроенными ИВЛ - РИА Новости, 25.10.2021
Омский губернатор вручил главврачам ЦРБ ключи от скорых со встроенными ИВЛ
Губернатор Омской области Александр Бурков вручил главврачам ЦРБ 30 новых автомобилей скорой помощи, на них из федерального бюджета направили 100 миллионов... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:50
2021-10-25T15:50
омская область
общество
омская область
александр бурков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков вручил главврачам ЦРБ 30 новых автомобилей скорой помощи, на них из федерального бюджета направили 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.Автопарк скорых региона в понедельник пополнился еще на 30 машин. На покупку 18 автомобилей УАЗ и 12 единиц "Газель NEXT" по президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения из федерального бюджета направлено 100 миллионов рублей. Ключи от новых скорых на площади перед областным Заксобранием вручил губернатор Омской области, он отметил, что поступление новых автомобилей пришлось очень кстати и это станет "серьезной поддержкой для регионального здравоохранения"."Сегодня мы видим стремительный рост числа заболевших COVID-19 и возросшую нагрузку как на медицинских работников, так и на технику... Все автомобили являются полноприводными и смогут вовремя обеспечить приезд бригад к тем людям, которым нужна помощь. Большое спасибо вам, работники здравоохранения, водители, за эту тяжелую работу по спасению человеческих жизней", – отметил губернатор.После церемонии глава региона оценил техническое оснащение автомобилей, в которых есть портативные аппараты ИВЛ и кислородные баллоны. Бурков поинтересовался у главврачей, в каких условиях используются скорые, какие условия работы созданы для медицинского персонала и какая новая техника нужна районным больницам. Новые скорые распределят между 30 центральными районными больницами.Ежедневно в Омской области работают 136 бригад скорой медицинской помощи. В составе бригад - 763 медработника, которые ежегодно выезжают на 610 тысяч вызовов, отмечают в правительстве. Парк автомобилей скорой помощи обновляется поэтапно. Так, в 2016-2020 годах в регион поступило 147 новых автомобилей на общую сумму 413 миллионов рублей, поэтому доля изношенного автопарка скорых снизилась на 16,6%.
https://ria.ru/20211023/omsk-1755911177.html
https://ria.ru/20211022/predprinimatelstvo-1755815511.html
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общество, омская область, александр бурков, ульяновский автомобильный завод (уаз), здоровье - общество, коронавирус в россии
15:50 25.10.2021
 
Омский губернатор вручил главврачам ЦРБ ключи от скорых со встроенными ИВЛ

Омский губернатор Бурков вручил главврачам ЦРБ ключи от 30 скорых со встроенными ИВЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУспенский кафедральный собор в Омске
Успенский кафедральный собор в Омске - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков вручил главврачам ЦРБ 30 новых автомобилей скорой помощи, на них из федерального бюджета направили 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.
Автопарк скорых региона в понедельник пополнился еще на 30 машин. На покупку 18 автомобилей УАЗ и 12 единиц "Газель NEXT" по президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения из федерального бюджета направлено 100 миллионов рублей. Ключи от новых скорых на площади перед областным Заксобранием вручил губернатор Омской области, он отметил, что поступление новых автомобилей пришлось очень кстати и это станет "серьезной поддержкой для регионального здравоохранения".
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"Сегодня мы видим стремительный рост числа заболевших COVID-19 и возросшую нагрузку как на медицинских работников, так и на технику... Все автомобили являются полноприводными и смогут вовремя обеспечить приезд бригад к тем людям, которым нужна помощь. Большое спасибо вам, работники здравоохранения, водители, за эту тяжелую работу по спасению человеческих жизней", – отметил губернатор.
После церемонии глава региона оценил техническое оснащение автомобилей, в которых есть портативные аппараты ИВЛ и кислородные баллоны. Бурков поинтересовался у главврачей, в каких условиях используются скорые, какие условия работы созданы для медицинского персонала и какая новая техника нужна районным больницам. Новые скорые распределят между 30 центральными районными больницами.
Ежедневно в Омской области работают 136 бригад скорой медицинской помощи. В составе бригад - 763 медработника, которые ежегодно выезжают на 610 тысяч вызовов, отмечают в правительстве. Парк автомобилей скорой помощи обновляется поэтапно. Так, в 2016-2020 годах в регион поступило 147 новых автомобилей на общую сумму 413 миллионов рублей, поэтому доля изношенного автопарка скорых снизилась на 16,6%.
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Омская областьОбществоОмская областьАлександр БурковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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