Онлайн-конференция, посвященная открытию олимпиады "Я - профессионал"
27 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".
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К участию приглашены:
- первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей КИРИЕНКО;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия КАСАМАРА;
- ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита АНИСИМОВ;
- руководитель олимпиадного направления "Яндекса" Динар ГУМИРОВ.
"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Участники мероприятия расскажут о нововведениях юбилейного сезона проекта и объявят о старте регистрации на официальном сайте олимпиады "Я - профессионал".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей КИРИЕНКО;
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия КАСАМАРА;
- ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита АНИСИМОВ;
- руководитель олимпиадного направления "Яндекса" Динар ГУМИРОВ.
"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Участники мероприятия расскажут о нововведениях юбилейного сезона проекта и объявят о старте регистрации на официальном сайте олимпиады "Я - профессионал".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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