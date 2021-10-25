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Онлайн-конференция, посвященная открытию олимпиады "Я - профессионал"

Онлайн-конференция, посвященная открытию олимпиады "Я - профессионал" - РИА Новости, 25.10.2021

Онлайн-конференция, посвященная открытию олимпиады "Я - профессионал"

27 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

2021-10-25T18:17

2021-10-25T18:17

2021-10-25T18:17

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Задать вопросК участию приглашены:- первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей КИРИЕНКО;- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;- руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия КАСАМАРА;- ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита АНИСИМОВ;- руководитель олимпиадного направления "Яндекса" Динар ГУМИРОВ."Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Участники мероприятия расскажут о нововведениях юбилейного сезона проекта и объявят о старте регистрации на официальном сайте олимпиады "Я - профессионал".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы