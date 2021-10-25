https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756137468.html
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:46
2021-10-25T14:46
2021-10-25T17:13
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
новости - туризм
коронавирусы
туризм
коронавирус covid-19
новости подмосковья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860338_0:130:2442:1504_1920x0_80_0_0_6b3b530e37ea62215c315e25490f8adb.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья."С 28 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Московской области. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие". Отменяются культурные и выставочные мероприятия", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, в указанный период допускается проведение экскурсий на открытом воздухе, посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение зоопарков на открытом воздухе и экоферм, а также заповедников. Кроме того, допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.Также отмечается, что согласно постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек; общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.
https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755795916.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860338_133:0:2310:1633_1920x0_80_0_0_6106bde4ec8100b104fb59426941d16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирусы, туризм, коронавирус covid-19
14:46 25.10.2021 (обновлено: 17:13 25.10.2021)
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
В Подмосковье в нерабочие дни закроют салоны красоты, кинотеатры и концертные залы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области
с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.
"С 28 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Московской области. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие". Отменяются культурные и выставочные мероприятия", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, в указанный период допускается проведение экскурсий на открытом воздухе, посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение зоопарков на открытом воздухе и экоферм, а также заповедников. Кроме того, допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.
Также отмечается, что согласно постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек; общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.