https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756137468.html

В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни

В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021

В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни

Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:46

2021-10-25T14:46

2021-10-25T17:13

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья."С 28 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Московской области. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие". Отменяются культурные и выставочные мероприятия", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, в указанный период допускается проведение экскурсий на открытом воздухе, посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение зоопарков на открытом воздухе и экоферм, а также заповедников. Кроме того, допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.Также отмечается, что согласно постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек; общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.

https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755795916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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