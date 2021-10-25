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https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756137468.html
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:46
2021-10-25T17:13
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья."С 28 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Московской области. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие". Отменяются культурные и выставочные мероприятия", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, в указанный период допускается проведение экскурсий на открытом воздухе, посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение зоопарков на открытом воздухе и экоферм, а также заповедников. Кроме того, допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.Также отмечается, что согласно постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек; общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирусы, туризм, коронавирус covid-19
14:46 25.10.2021 (обновлено: 17:13 25.10.2021)
 
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни

В Подмосковье в нерабочие дни закроют салоны красоты, кинотеатры и концертные залы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зоопарки под открытым небом, заповедники и экофермы можно посещать во время нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.
"С 28 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Московской области. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие". Отменяются культурные и выставочные мероприятия", - говорится в сообщении.
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Как сообщает пресс-служба, в указанный период допускается проведение экскурсий на открытом воздухе, посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение зоопарков на открытом воздухе и экоферм, а также заповедников. Кроме того, допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.
Также отмечается, что согласно постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек; общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.
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