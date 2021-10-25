https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756222081.html
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть - РИА Новости, 25.10.2021
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть
Пострадавшая при обрушении в жилом доме Набережных Челнов девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:41
2021-10-25T22:41
2021-10-25T22:41
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Пострадавшая при обрушении в жилом доме Набережных Челнов девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами, пострадавший мужчина получил 50% ожогов тела, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, доставлена в состоянии клинической смерти. Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжелое", - сказал Садыков журналистам.По информации министра, девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга.Пострадавший мужчина 1951 года рождения в тяжелом состоянии, он получил 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом ребер.Молодой человек 2004 года рождения, по словам министра, также в тяжелом состоянии, получил травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга. Мальчик 2010 года рождения не получил ни внутренних повреждений, ни повреждений скелета, в стабильном состоянии.Садыков добавил, что из Казани в Набережные Челны выехала мультидисциплинарная бригада Республиканской клинической больницы Татарстана. После стабилизации пациентов, по его словам, при необходимости будет решаться вопрос об эвакуации их в Казань в Республиканскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть
Пострадавшая при обрушении дома в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости.
Пострадавшая при обрушении в жилом доме Набережных Челнов
девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами, пострадавший мужчина получил 50% ожогов тела, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
По данным МЧС
, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, доставлена в состоянии клинической смерти. Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжелое", - сказал Садыков журналистам.
По информации министра, девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга.
Пострадавший мужчина 1951 года рождения в тяжелом состоянии, он получил 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом ребер.
Молодой человек 2004 года рождения, по словам министра, также в тяжелом состоянии, получил травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга. Мальчик 2010 года рождения не получил ни внутренних повреждений, ни повреждений скелета, в стабильном состоянии.
Садыков добавил, что из Казани в Набережные Челны выехала мультидисциплинарная бригада Республиканской клинической больницы Татарстана. После стабилизации пациентов, по его словам, при необходимости будет решаться вопрос об эвакуации их в Казань
в Республиканскую клиническую больницу.