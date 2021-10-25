https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756222081.html

Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть

Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть - РИА Новости, 25.10.2021

Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть

Пострадавшая при обрушении в жилом доме Набережных Челнов девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:41

2021-10-25T22:41

2021-10-25T22:41

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Пострадавшая при обрушении в жилом доме Набережных Челнов девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами, пострадавший мужчина получил 50% ожогов тела, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, доставлена в состоянии клинической смерти. Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжелое", - сказал Садыков журналистам.По информации министра, девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга.Пострадавший мужчина 1951 года рождения в тяжелом состоянии, он получил 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом ребер.Молодой человек 2004 года рождения, по словам министра, также в тяжелом состоянии, получил травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга. Мальчик 2010 года рождения не получил ни внутренних повреждений, ни повреждений скелета, в стабильном состоянии.Садыков добавил, что из Казани в Набережные Челны выехала мультидисциплинарная бригада Республиканской клинической больницы Татарстана. После стабилизации пациентов, по его словам, при необходимости будет решаться вопрос об эвакуации их в Казань в Республиканскую клиническую больницу.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756193751.html

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах