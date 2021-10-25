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Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек - РИА Новости, 25.10.2021
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек
Как минимум 76 человек погибли в штате Уттаракханд на севере Индии, и 14 человек пропали без вести в связи с сильным наводнением и оползнями, вызванными... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:48
2021-10-25T15:48
в мире
индия
уттаракханд
гималаи
наводнение
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Как минимум 76 человек погибли в штате Уттаракханд на севере Индии, и 14 человек пропали без вести в связи с сильным наводнением и оползнями, вызванными проливными дождями, сообщил глава полиции штата Ашок Кумар."Из 76 погибших 59 находятся в (регионе) Кумаон и 17 в (регионе) Гархвал. Среди 14 пропавших без вести шесть человек были либо смыты, либо заживо погребены под обломками", - сказал он на пресс-конференции.Также пропавшими без вести числятся восемь туристов, отправившихся в поход в города в предгорьях Гималаев.Кумар также отметил, что в ходе продолжающейся спасательной операции полиция эвакуировала 48 тысяч человек в наиболее пострадавшем регионе Кумаон и 500 - из региона Гарвал.Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).
https://ria.ru/20211020/nepal-1755340161.html
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в мире, индия, уттаракханд, гималаи, наводнение
15:48 25.10.2021
 
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек

Число погибших от наводнений в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 76 человек

© AP Photo / Ashwini BhatiaЛюди пытаются вытащить автомобиль после наводнения в Индии
Люди пытаются вытащить автомобиль после наводнения в Индии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Ashwini Bhatia
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Как минимум 76 человек погибли в штате Уттаракханд на севере Индии, и 14 человек пропали без вести в связи с сильным наводнением и оползнями, вызванными проливными дождями, сообщил глава полиции штата Ашок Кумар.
"Из 76 погибших 59 находятся в (регионе) Кумаон и 17 в (регионе) Гархвал. Среди 14 пропавших без вести шесть человек были либо смыты, либо заживо погребены под обломками", - сказал он на пресс-конференции.
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Также пропавшими без вести числятся восемь туристов, отправившихся в поход в города в предгорьях Гималаев.
Кумар также отметил, что в ходе продолжающейся спасательной операции полиция эвакуировала 48 тысяч человек в наиболее пострадавшем регионе Кумаон и 500 - из региона Гарвал.
Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.
Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).
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В миреИндияУттаракхандГималаиНаводнение
 
 
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