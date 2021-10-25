https://ria.ru/20211025/navodnenie-1756152748.html

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек - РИА Новости, 25.10.2021

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек

Как минимум 76 человек погибли в штате Уттаракханд на севере Индии, и 14 человек пропали без вести в связи с сильным наводнением и оползнями, вызванными... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:48

2021-10-25T15:48

2021-10-25T15:48

в мире

индия

уттаракханд

гималаи

наводнение

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Как минимум 76 человек погибли в штате Уттаракханд на севере Индии, и 14 человек пропали без вести в связи с сильным наводнением и оползнями, вызванными проливными дождями, сообщил глава полиции штата Ашок Кумар."Из 76 погибших 59 находятся в (регионе) Кумаон и 17 в (регионе) Гархвал. Среди 14 пропавших без вести шесть человек были либо смыты, либо заживо погребены под обломками", - сказал он на пресс-конференции.Также пропавшими без вести числятся восемь туристов, отправившихся в поход в города в предгорьях Гималаев.Кумар также отметил, что в ходе продолжающейся спасательной операции полиция эвакуировала 48 тысяч человек в наиболее пострадавшем регионе Кумаон и 500 - из региона Гарвал.Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).

https://ria.ru/20211020/nepal-1755340161.html

https://ria.ru/20211025/indiya-1756106314.html

индия

уттаракханд

гималаи

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в мире, индия, уттаракханд, гималаи, наводнение