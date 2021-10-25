https://ria.ru/20211025/nauka-1756213510.html

Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ

Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ - РИА Новости, 25.10.2021

Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:57

2021-10-25T20:57

2021-10-25T20:57

наука

московский физико-технический институт

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), сообщили журналистам в его пресс-службе.Согласно сообщению, на заседании наблюдательного совета также была одобрена стратегия развития вуза до 2030 года и рекомендована Минобрнауки России кандидатура Дмитрия Ливанова для назначения ректором МФТИ. Должность исполняющего обязанности руководителя вуза он занимал с июня этого года."Дмитрий Викторович (Ливанов - ред.) имеет богатый управленческий опыт и в качестве ректора, и в качестве федерального министра. За прошедшие месяцы мы неоднократно обсуждали стратегию развития университета, а также включение МФТИ в реализацию нашей масштабной работы по формированию новой Государственной программы научно-технологического развития", - добавил Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он также выразил уверенность в том, что при руководстве Ливанова вуз достигнет амбициозных результатов, прописанных в новой стратегии развития и выведет научные разработки на качественно новый уровень.Чернышенко также отметил МФТИ как один из ведущих технических университетов. По его словам, институт должен принимать активное участие в реализации прорывных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также стать драйвером в реализации стратегических инициатив, утвержденных правительством.

https://na.ria.ru/20210310/mfti-1600668909.html

россия

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наука, московский физико-технический институт, дмитрий чернышенко, россия