Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/nauka-1756213510.html
Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ
Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ - РИА Новости, 25.10.2021
Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:57
2021-10-25T20:57
наука
московский физико-технический институт
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146375/95/1463759595_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ec825ee816bf9eb2749467e8e20f416d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), сообщили журналистам в его пресс-службе.Согласно сообщению, на заседании наблюдательного совета также была одобрена стратегия развития вуза до 2030 года и рекомендована Минобрнауки России кандидатура Дмитрия Ливанова для назначения ректором МФТИ. Должность исполняющего обязанности руководителя вуза он занимал с июня этого года."Дмитрий Викторович (Ливанов - ред.) имеет богатый управленческий опыт и в качестве ректора, и в качестве федерального министра. За прошедшие месяцы мы неоднократно обсуждали стратегию развития университета, а также включение МФТИ в реализацию нашей масштабной работы по формированию новой Государственной программы научно-технологического развития", - добавил Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он также выразил уверенность в том, что при руководстве Ливанова вуз достигнет амбициозных результатов, прописанных в новой стратегии развития и выведет научные разработки на качественно новый уровень.Чернышенко также отметил МФТИ как один из ведущих технических университетов. По его словам, институт должен принимать активное участие в реализации прорывных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также стать драйвером в реализации стратегических инициатив, утвержденных правительством.
https://na.ria.ru/20210310/mfti-1600668909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146375/95/1463759595_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_f14f6653b8f76d5c62d471adc73e2beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука, московский физико-технический институт, дмитрий чернышенко, россия
20:57 25.10.2021
 
Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ

Вице-премьера Дмитрия Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета Физтеха

© Фото : МФТИМосковский физтех в Долгопрудном
Московский физтех в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : МФТИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), сообщили журналистам в его пресс-службе.
Согласно сообщению, на заседании наблюдательного совета также была одобрена стратегия развития вуза до 2030 года и рекомендована Минобрнауки России кандидатура Дмитрия Ливанова для назначения ректором МФТИ. Должность исполняющего обязанности руководителя вуза он занимал с июня этого года.
Дмитрий Ливанов - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 19:13
Дмитрий Ливанов назначен врио ректора МФТИ
"Дмитрий Викторович (Ливанов - ред.) имеет богатый управленческий опыт и в качестве ректора, и в качестве федерального министра. За прошедшие месяцы мы неоднократно обсуждали стратегию развития университета, а также включение МФТИ в реализацию нашей масштабной работы по формированию новой Государственной программы научно-технологического развития", - добавил Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он также выразил уверенность в том, что при руководстве Ливанова вуз достигнет амбициозных результатов, прописанных в новой стратегии развития и выведет научные разработки на качественно новый уровень.
Чернышенко также отметил МФТИ как один из ведущих технических университетов. По его словам, институт должен принимать активное участие в реализации прорывных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также стать драйвером в реализации стратегических инициатив, утвержденных правительством.
 
НаукаМосковский физико-технический институтДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти