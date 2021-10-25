Вице-премьера Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета МФТИ
Вице-премьера Дмитрия Чернышенко избрали председателем наблюдательного совета Физтеха
© Фото : МФТИМосковский физтех в Долгопрудном
© Фото : МФТИ
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), сообщили журналистам в его пресс-службе.
Согласно сообщению, на заседании наблюдательного совета также была одобрена стратегия развития вуза до 2030 года и рекомендована Минобрнауки России кандидатура Дмитрия Ливанова для назначения ректором МФТИ. Должность исполняющего обязанности руководителя вуза он занимал с июня этого года.
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"Дмитрий Викторович (Ливанов - ред.) имеет богатый управленческий опыт и в качестве ректора, и в качестве федерального министра. За прошедшие месяцы мы неоднократно обсуждали стратегию развития университета, а также включение МФТИ в реализацию нашей масштабной работы по формированию новой Государственной программы научно-технологического развития", - добавил Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он также выразил уверенность в том, что при руководстве Ливанова вуз достигнет амбициозных результатов, прописанных в новой стратегии развития и выведет научные разработки на качественно новый уровень.
Чернышенко также отметил МФТИ как один из ведущих технических университетов. По его словам, институт должен принимать активное участие в реализации прорывных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также стать драйвером в реализации стратегических инициатив, утвержденных правительством.