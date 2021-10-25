https://ria.ru/20211025/natsizm-1756164730.html

В МИД заявили о курсе украинской власти на героизацию нацизма

В МИД заявили о курсе украинской власти на героизацию нацизма - РИА Новости, 25.10.2021

В МИД заявили о курсе украинской власти на героизацию нацизма

На Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти в Киеве последовательно переписывают историю, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:33

2021-10-25T16:33

2021-10-25T16:33

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти в Киеве последовательно переписывают историю, заявили в МИД РФ."На Украине зафиксирован весь спектр проявлений принятой на государственном уровне линии на героизацию нацизма, нацистских пособников времен Второй мировой войны, признанных преступными решением Нюрнбергского трибунала. В этих целях киевские власти проводят фальсификаторскую политику в вопросах истории, обеляя коллаборационистов и систематически принимая меры на уровне руководства страны по вычеркиванию из истории украинского народа таких памятных дат, как 9 мая – Дня Победы СССР над германским нацизмом", - говорится в докладе МИД РФ "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями нацелены на культивирование националистического настроя среди широких масс населения."Как было отмечено выше, наибольшей последовательностью отличаются усилия нынешних киевских властей по переписыванию истории и пропаганде неонацизма. Агрессивно внедряемые искаженные трактовки исторических событий, умаляющие роль и вклад СССР в победу над нацизмом, нацелены на разрушение исторической памяти украинского народа о событиях Великой Отечественной войны", - отмечается в докладе.В МИД РФ также полагают, что культивированию националистического настроя среди широких масс населения на Украине служат настойчивые и последовательные усилия властей всех уровней по обелению и героизации нацизма, нацистских пособников времен Второй мировой войны и возвеличиванию различных формирований украинских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистскими захватчиками в годы Второй мировой войны, под видом участников "национально-освободительного движения"".В ведомстве также добавили, что Верховная Рада Украины регулярно принимает постановления о внесении юбилейных дат украинских пособников нацистов в календарь памятных дат.

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

https://ria.ru/20211021/rada-1755603474.html

https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html

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в мире, украина, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия