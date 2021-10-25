https://ria.ru/20211025/nato-1756197612.html

Германия показывает незаинтересованность в диалоге с Москвой, заявили в МИД

Германия показывает незаинтересованность в диалоге с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021

Германия показывает незаинтересованность в диалоге с Москвой, заявили в МИД

Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России показали незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:48

2021-10-25T18:48

2021-10-25T18:53

германия

нато

сергей лавров

аннегрет крамп-карренбауэр

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России показали незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации, заявили в МИД РФ.Минобороны РФ ранее вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту в связи со словами Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России."Незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации продемонстрировала накануне натовской встречи министр обороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что в Германии найдутся разумные руководители, "способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил".В МИД отметили также, что Россия не угрожает НАТО. "Шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают нас в верности принятых недавно решений в отношении альянса. Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации", - подчеркнули в ведомстве.Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.

https://ria.ru/20211024/nato-1756014254.html

германия

россия

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германия, нато, сергей лавров, аннегрет крамп-карренбауэр, россия