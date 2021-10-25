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Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев
Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев - РИА Новости, 25.10.2021
Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев
Суд в Москве приговорил к условным срокам заключения гендиректора и администратора частного дома престарелых, где в декабре 2017 года при пожаре погибли два... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:53
2021-10-25T16:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условным срокам заключения гендиректора и администратора частного дома престарелых, где в декабре 2017 года при пожаре погибли два постояльца, а еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Щербинский районный суд внес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении генерального директора частного пансионата для престарелых Никиты Улесова и администратора пансионата Элеоноры Шараповой. Они осуждены за совершение преступления… нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух лиц", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, в 2016 году гендиректор и фактический руководитель ООО "Виктория" Улесов нашли жилой дом в деревне Картмазово поселения Московский, не отвечающий требованиям пожарной безопасности. Там был организован пансионат для пожилых людей. Администратор пансионата Шарапова, которую в 2017 году Улесов нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла.По версии следствия, в 2016 году гендиректор ООО "Виктория" организовал пансионат для пожилых людей в индивидуальном жилом доме в деревне Картмазово поселения Московский. При этом здание не отвечало требованиям пожарной безопасности. Администратор пансионата, которую в 2017 году обвиняемый нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла.В декабре 2017 года в помещении парной на цокольном этаже пансионата возник пожар. Многие из постояльцев, своевременно не оповещенные о пожаре, не смогли самостоятельно выбраться из здания. Другие не были своевременно эвакуированы из комнат и получили отравление угарным газом. В результате два пенсионера скончались, здоровью еще двух потерпевших причинен тяжкий вред."Суд приговорил Улесова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Шараповой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности сроком на 2 года", - уточняется в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/pozhar-1753387975.html
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происшествия, москва
16:53 25.10.2021
 
Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев

Директор и администратор дома престарелых в Москве осуждены условно за гибель постояльцев

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условным срокам заключения гендиректора и администратора частного дома престарелых, где в декабре 2017 года при пожаре погибли два постояльца, а еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Щербинский районный суд внес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении генерального директора частного пансионата для престарелых Никиты Улесова и администратора пансионата Элеоноры Шараповой. Они осуждены за совершение преступления… нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух лиц", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 18:13В России
В Новой Москве загорелся частный дом престарелых
Как было установлено в суде, в 2016 году гендиректор и фактический руководитель ООО "Виктория" Улесов нашли жилой дом в деревне Картмазово поселения Московский, не отвечающий требованиям пожарной безопасности. Там был организован пансионат для пожилых людей. Администратор пансионата Шарапова, которую в 2017 году Улесов нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла.
По версии следствия, в 2016 году гендиректор ООО "Виктория" организовал пансионат для пожилых людей в индивидуальном жилом доме в деревне Картмазово поселения Московский. При этом здание не отвечало требованиям пожарной безопасности. Администратор пансионата, которую в 2017 году обвиняемый нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 09:27
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
В декабре 2017 года в помещении парной на цокольном этаже пансионата возник пожар. Многие из постояльцев, своевременно не оповещенные о пожаре, не смогли самостоятельно выбраться из здания. Другие не были своевременно эвакуированы из комнат и получили отравление угарным газом. В результате два пенсионера скончались, здоровью еще двух потерпевших причинен тяжкий вред.
"Суд приговорил Улесова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Шараповой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности сроком на 2 года", - уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
 
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