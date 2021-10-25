https://ria.ru/20211025/moskva-1756170191.html

Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев

Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев - РИА Новости, 25.10.2021

Директор дома престарелых получил условный срок за гибель постояльцев

Суд в Москве приговорил к условным срокам заключения гендиректора и администратора частного дома престарелых, где в декабре 2017 года при пожаре погибли два... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:53

2021-10-25T16:53

2021-10-25T16:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условным срокам заключения гендиректора и администратора частного дома престарелых, где в декабре 2017 года при пожаре погибли два постояльца, а еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Щербинский районный суд внес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении генерального директора частного пансионата для престарелых Никиты Улесова и администратора пансионата Элеоноры Шараповой. Они осуждены за совершение преступления… нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух лиц", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, в 2016 году гендиректор и фактический руководитель ООО "Виктория" Улесов нашли жилой дом в деревне Картмазово поселения Московский, не отвечающий требованиям пожарной безопасности. Там был организован пансионат для пожилых людей. Администратор пансионата Шарапова, которую в 2017 году Улесов нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла.По версии следствия, в 2016 году гендиректор ООО "Виктория" организовал пансионат для пожилых людей в индивидуальном жилом доме в деревне Картмазово поселения Московский. При этом здание не отвечало требованиям пожарной безопасности. Администратор пансионата, которую в 2017 году обвиняемый нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла.В декабре 2017 года в помещении парной на цокольном этаже пансионата возник пожар. Многие из постояльцев, своевременно не оповещенные о пожаре, не смогли самостоятельно выбраться из здания. Другие не были своевременно эвакуированы из комнат и получили отравление угарным газом. В результате два пенсионера скончались, здоровью еще двух потерпевших причинен тяжкий вред."Суд приговорил Улесова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Шараповой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности сроком на 2 года", - уточняется в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/pozhar-1753387975.html

https://ria.ru/20211001/sanitarka-1752608540.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва