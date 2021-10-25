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Власти Крыма закупят мобильные холодильники для переполненных моргов
Власти Крыма закупят мобильные холодильники для переполненных моргов - РИА Новости, 25.10.2021
Власти Крыма закупят мобильные холодильники для переполненных моргов
Минздрав Крыма намерен закупить модульные холодильники для моргов Симферополя, не справляющихся с нагрузкой из-за роста смертности, сообщил временно исполняющий РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:18
2021-10-25T15:18
общество
симферополь
здоровье - общество
минздрав крыма
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Минздрав Крыма намерен закупить модульные холодильники для моргов Симферополя, не справляющихся с нагрузкой из-за роста смертности, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Константин Скорупский."Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие (морги. — Прим. ред.) и производить хранение тел умерших в более-менее надлежащем состоянии", — сказал он на брифинге.Скорупский выразил надежду, что в ближайшее время отделению судебно-медицинской экспертизы выделят соответствующие средства.В последнее время жители Симферополя, столкнувшиеся с потерей близких, жалуются на большие очереди в морги и плохие условия хранения тел умерших. По словам врио министра, нагрузка на морги и патологоанатомические отделения резко увеличилась из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19.За минувшие сутки в Крыму выявили 655 заразившихся коронавирусом — показатель обновляет максимумы ежедневно со 2 октября. Всего в республике насчитывается более 92 тысяч инфицированных. Умерли за день 12 человек, а общее число жертв пандемии приближается уже к трем тысячам.
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общество, симферополь, здоровье - общество, минздрав крыма, коронавирус covid-19
15:18 25.10.2021
 
Власти Крыма закупят мобильные холодильники для переполненных моргов

В Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19

© Fotolia / Felix PergandeМорг
Морг - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Fotolia / Felix Pergande
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Минздрав Крыма намерен закупить модульные холодильники для моргов Симферополя, не справляющихся с нагрузкой из-за роста смертности, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Константин Скорупский.
"Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие (морги. — Прим. ред.) и производить хранение тел умерших в более-менее надлежащем состоянии", — сказал он на брифинге.
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Скорупский выразил надежду, что в ближайшее время отделению судебно-медицинской экспертизы выделят соответствующие средства.
В последнее время жители Симферополя, столкнувшиеся с потерей близких, жалуются на большие очереди в морги и плохие условия хранения тел умерших. По словам врио министра, нагрузка на морги и патологоанатомические отделения резко увеличилась из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19.
За минувшие сутки в Крыму выявили 655 заразившихся коронавирусом — показатель обновляет максимумы ежедневно со 2 октября. Всего в республике насчитывается более 92 тысяч инфицированных. Умерли за день 12 человек, а общее число жертв пандемии приближается уже к трем тысячам.
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