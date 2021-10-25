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https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756109521.html
В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья - РИА Новости, 25.10.2021
В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
Газопровод из Румынии сможет ежедневно пропускать объем газа, которого хватит, чтобы покрыть нужды Молдавии, но без учета непризнанного Приднестровья, заявила... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:27
2021-10-25T12:27
в мире
молдавия
румыния
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Газопровод из Румынии сможет ежедневно пропускать объем газа, которого хватит, чтобы покрыть нужды Молдавии, но без учета непризнанного Приднестровья, заявила директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz Елизабета Гидиу."Газопровод Унгены-Кишинев (Румыния — Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 миллиона кубических метров газа в день - количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию", - заявила Гидиу во время видеоконференции, которая транслировалась румынским телеканалом Profit News TV.Она отметила, что газопровод был сдан в эксплуатацию 1 октября, поскольку в сентябре шли работы по установке компрессорных станций,Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html
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в мире, молдавия, румыния, газпром, молдовагаз, россия
12:27 25.10.2021
 
В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья

Румынский Transgaz предложил обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Газопровод из Румынии сможет ежедневно пропускать объем газа, которого хватит, чтобы покрыть нужды Молдавии, но без учета непризнанного Приднестровья, заявила директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz Елизабета Гидиу.
"Газопровод Унгены-Кишинев (Румыния — Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 миллиона кубических метров газа в день - количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию", - заявила Гидиу во время видеоконференции, которая транслировалась румынским телеканалом Profit News TV.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Она отметила, что газопровод был сдан в эксплуатацию 1 октября, поскольку в сентябре шли работы по установке компрессорных станций,
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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