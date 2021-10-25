https://ria.ru/20211025/mid-1756210458.html

МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло

МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло - РИА Новости, 25.10.2021

МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло

Россия подняла вопрос о продолжении переговоров по линии Минобороны между Москвой и Осло, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:22

2021-10-25T20:22

2021-10-25T20:22

осло

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ТРОМСЁ, 25 окт - РИА Новости. Россия подняла вопрос о продолжении переговоров по линии Минобороны между Москвой и Осло, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы сегодня подняли вопрос продолжения переговоров между нашими министерствами обороны", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своей норвежской коллегой.По словам Лаврова, стороны обсудили вопросы безопасности "откровенно и открыто".

https://ria.ru/20211025/lavrov-1756209036.html

осло

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осло, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия