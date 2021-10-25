https://ria.ru/20211025/mid-1756210458.html
МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло
МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло - РИА Новости, 25.10.2021
МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло
Россия подняла вопрос о продолжении переговоров по линии Минобороны между Москвой и Осло, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:22
2021-10-25T20:22
2021-10-25T20:22
осло
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781572_0:25:2733:1562_1920x0_80_0_0_a0202dc9c6c6ba3d5ae4f91673632112.jpg
ТРОМСЁ, 25 окт - РИА Новости. Россия подняла вопрос о продолжении переговоров по линии Минобороны между Москвой и Осло, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы сегодня подняли вопрос продолжения переговоров между нашими министерствами обороны", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своей норвежской коллегой.По словам Лаврова, стороны обсудили вопросы безопасности "откровенно и открыто".
https://ria.ru/20211025/lavrov-1756209036.html
осло
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0a814bead79247a0c9e458ca26cbc6ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осло, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
МИД поднял вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло
Лавров: Россия подняла вопрос о переговорах по линии Минобороны между Москвой и Осло