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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/mariinka-1756211776.html
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве - РИА Новости, 25.10.2021
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве
III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:40
2021-10-25T20:40
культура
москва
валерий гергиев
мариинский театр
даниил трифонов
зарядье
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.Фестиваль открыла оперетта "Летучая мышь" Штрауса в постановке Алексея Степанюка, адаптированная специально для зала в "Зарядье".Во вторник перед московской публикой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Солист – обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром ре минор Брамса и Симфония №8 до минор Брукнера. 27 октября на сцене "Зарядья" в полусценическом исполнении представят оперу "Трубадур" Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци.С 28 по 31 октября в рамках фестиваля запланированы два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева и показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обручение в монастыре".Первый музыкальный фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года и стал ежегодным.
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москва, валерий гергиев, мариинский театр, даниил трифонов, зарядье, новости культуры, музыка
20:40 25.10.2021
 
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве

Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале "Зарядье"
Художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.
Фестиваль открыла оперетта "Летучая мышь" Штрауса в постановке Алексея Степанюка, адаптированная специально для зала в "Зарядье".
Во вторник перед московской публикой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Солист – обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром ре минор Брамса и Симфония №8 до минор Брукнера. 27 октября на сцене "Зарядья" в полусценическом исполнении представят оперу "Трубадур" Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци.
С 28 по 31 октября в рамках фестиваля запланированы два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева и показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обручение в монастыре".
Первый музыкальный фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года и стал ежегодным.
Олеся Новикова (Мариинский театр) на гала-концерте мировых звезд балета Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее, представленном в рамках проекта Андриса Лиепы Автографы и имиджи, в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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КультураМоскваВалерий ГергиевМариинский театрДаниил ТрифоновЗарядьеНовости культурыМузыка
 
 
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