https://ria.ru/20211025/mariinka-1756211776.html

Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве

Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве - РИА Новости, 25.10.2021

Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве

III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:40

2021-10-25T20:40

2021-10-25T20:40

культура

москва

валерий гергиев

мариинский театр

даниил трифонов

зарядье

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.Фестиваль открыла оперетта "Летучая мышь" Штрауса в постановке Алексея Степанюка, адаптированная специально для зала в "Зарядье".Во вторник перед московской публикой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Солист – обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром ре минор Брамса и Симфония №8 до минор Брукнера. 27 октября на сцене "Зарядья" в полусценическом исполнении представят оперу "Трубадур" Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци.С 28 по 31 октября в рамках фестиваля запланированы два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева и показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обручение в монастыре".Первый музыкальный фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года и стал ежегодным.

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москва, валерий гергиев, мариинский театр, даниил трифонов, зарядье, новости культуры, музыка