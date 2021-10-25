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Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве - РИА Новости, 25.10.2021
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве
III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:40
2021-10-25T20:40
2021-10-25T20:40
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валерий гергиев
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даниил трифонов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.Фестиваль открыла оперетта "Летучая мышь" Штрауса в постановке Алексея Степанюка, адаптированная специально для зала в "Зарядье".Во вторник перед московской публикой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Солист – обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром ре минор Брамса и Симфония №8 до минор Брукнера. 27 октября на сцене "Зарядья" в полусценическом исполнении представят оперу "Трубадур" Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци.С 28 по 31 октября в рамках фестиваля запланированы два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева и показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обручение в монастыре".Первый музыкальный фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года и стал ежегодным.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, валерий гергиев, мариинский театр, даниил трифонов, зарядье, новости культуры, музыка
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева "Зарядье" открылся в Москве
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. III Международный музыкальный фестиваль "Зарядье", инициатором и художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, открылся в понедельник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.
Фестиваль открыла оперетта "Летучая мышь" Штрауса в постановке Алексея Степанюка, адаптированная специально для зала в "Зарядье".
Во вторник перед московской публикой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Солист – обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром ре минор Брамса и Симфония №8 до минор Брукнера. 27 октября на сцене "Зарядья" в полусценическом исполнении представят оперу "Трубадур" Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци.
С 28 по 31 октября в рамках фестиваля запланированы два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева и показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обручение в монастыре".
Первый музыкальный фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года и стал ежегодным.