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Лавров приятно удивлен вниманием Норвегии к погибшим советским солдатам
Лавров приятно удивлен вниманием Норвегии к погибшим советским солдатам - РИА Новости, 25.10.2021
Лавров приятно удивлен вниманием Норвегии к погибшим советским солдатам
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двусторонние переговоры с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд, открывая встречу, он поблагодарил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:46
2021-10-25T20:46
2021-10-25T20:57
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ТРОМСЁ, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двусторонние переговоры с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд, открывая встречу, он поблагодарил норвежского министра за прием и за то, как Норвегия чтит память советских солдат, погибших в стране в годы Великой Отечественной войны.Внимание и уважение, которые проявляет Норвегия к памяти советских солдат, погибших в стране в годы Великой Отечественной войны, поразительно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Открывая встречу, Хюитфельд заявила, что рада приветствовать российского министра в Тромсё и "очень ждёт возможности познакомиться поближе"."Норвегия - надёжный и предсказуемый сосед. Вы всегда будете знать, на какой позиции мы находимся, несмотря на то, что наши страны находятся на разных политических позициях, далеко друг от друга, по некоторым важным политическим вопросам, таким как политика безопасности и права человека", - добавила глава МИД Норвегии.Она выразила надежду, что в ходе рабочего визита Лаврова в Норвегию удастся наметить дальнейшее сотрудничество двух стран по таким параметрам, как двусторонние отношения и региональное сотрудничество.В свою очередь Лавров, открывая переговоры, поблагодарил министра за прием и то, как Норвегия чтит память советских солдат, погибших в стране в годы Великой Отечественной войны."Надеюсь, что в русле доброй традиции откровенного, доверительного диалога мы сможем сопоставить наши взгляды на то, каким путями сегодня, в этом очень непростом мире, необходимо обеспечивать безопасность независимо от того, какие идеологические предпочтения исповедует та или иная страна, член НАТО или Российская Федерация", - сказал министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, норвегия, мид норвегии, нато, сергей лавров, россия
20:46 25.10.2021 (обновлено: 20:57 25.10.2021)
Лавров приятно удивлен вниманием Норвегии к погибшим советским солдатам
Лавров поблагодарил главу МИД Норвегии Хюитфельд за сохранение памяти о погибших солдатах
ТРОМСЁ, 25 окт - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
проводит двусторонние переговоры с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд, открывая встречу, он поблагодарил норвежского министра за прием и за то, как Норвегия
чтит память советских солдат, погибших в стране в годы Великой Отечественной войны.
Внимание и уважение, которые проявляет Норвегия к памяти советских солдат, погибших в стране в годы Великой Отечественной войны, поразительно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Открывая встречу, Хюитфельд заявила, что рада приветствовать российского министра в Тромсё и "очень ждёт возможности познакомиться поближе".
"Норвегия - надёжный и предсказуемый сосед. Вы всегда будете знать, на какой позиции мы находимся, несмотря на то, что наши страны находятся на разных политических позициях, далеко друг от друга, по некоторым важным политическим вопросам, таким как политика безопасности и права человека", - добавила глава МИД Норвегии
.
Она выразила надежду, что в ходе рабочего визита Лаврова в Норвегию удастся наметить дальнейшее сотрудничество двух стран по таким параметрам, как двусторонние отношения и региональное сотрудничество.
В свою очередь Лавров, открывая переговоры, поблагодарил министра за прием и то, как Норвегия чтит память советских солдат, погибших в стране в годы Великой Отечественной войны.
"Надеюсь, что в русле доброй традиции откровенного, доверительного диалога мы сможем сопоставить наши взгляды на то, каким путями сегодня, в этом очень непростом мире, необходимо обеспечивать безопасность независимо от того, какие идеологические предпочтения исповедует та или иная страна, член НАТО
или Российская Федерация", - сказал министр.