https://ria.ru/20211025/lavrov-1756209036.html

Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию

Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию - РИА Новости, 25.10.2021

Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил свою норвежскую коллегу Анникен Хюитфельдт посетить с визитом Россию. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:09

2021-10-25T20:09

2021-10-25T20:09

в мире

норвегия

сергей лавров

россия

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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил свою норвежскую коллегу Анникен Хюитфельдт посетить с визитом Россию.Лавров в понедельник прибыл в Норвегию, где успел провести переговоры с Хюитфельдт."Я пригласил (госпожу) министра в Россию, когда она сочтет это подходящим", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html

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2021

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в мире, норвегия, сергей лавров, россия