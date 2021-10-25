https://ria.ru/20211025/lavrov-1756209036.html
Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию
Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию - РИА Новости, 25.10.2021
Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил свою норвежскую коллегу Анникен Хюитфельдт посетить с визитом Россию. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:09
2021-10-25T20:09
2021-10-25T20:09
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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил свою норвежскую коллегу Анникен Хюитфельдт посетить с визитом Россию.Лавров в понедельник прибыл в Норвегию, где успел провести переговоры с Хюитфельдт."Я пригласил (госпожу) министра в Россию, когда она сочтет это подходящим", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html
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в мире, норвегия, сергей лавров, россия
Лавров пригласил новую главу МИД Норвегии посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Норвегии Хюитфельдт посетить Россию