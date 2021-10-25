https://ria.ru/20211025/lavrov-1756208525.html

Лавров одним словом поставил на место немецкого министра, пригрозившего России

Лавров ответил на угрозы Минобороны Германии в адрес России - РИА Новости, 25.10.2021

Лавров одним словом поставил на место немецкого министра, пригрозившего России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фантазиями заявления главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:03

2021-10-25T20:03

2021-10-25T20:19

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минобороны германии

аннегрет крамп-карренбауэр

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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фантазиями заявления главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России.Ранее Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту в связи со словами Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России."Те разногласия, которые мы имеем, они из сферы идеологии - кто первый, кому править миром, это то, что мы слышим от наших "друзей" из НАТО. Мы считаем, что нужно концентрироваться на реальности. Тогда как воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп, что-то там (Крамп-Карренбауэр – ред.), в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием - это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов. Но я надеюсь и знаю, что норвежцы - прагматичные люди, мы хотим сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах. И все, что Норвегия должна делать в рамках своих обязательств члена НАТО, я уверен, Норвегия будет это делать, держа в уме важность отношений с Россией", - сказал Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.

https://ria.ru/20211023/shoygu-1755942458.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/germaniya-1755757286.html

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в мире, германия, россия, нато, сергей лавров, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр