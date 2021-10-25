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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/latviya-1756169895.html
В Европарламенте назвали страну, которая не справляется с COVID-19
В Европарламенте назвали страну, которая не справляется с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Европарламенте назвали страну, которая не справляется с COVID-19
Депутат Европарламента от Латвии, эск-мэр Риги Нил Ушаков считает, что балтийская республика стала единственной страной в Евросоюзе, которая не смогла справится РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:52
2021-10-25T16:52
распространение коронавируса
в мире
нил ушаков
латвия
евросоюз
здоровье - общество
европарламент
коронавирус covid-19
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РИГА, 25 окт – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии, эск-мэр Риги Нил Ушаков считает, что балтийская республика стала единственной страной в Евросоюзе, которая не смогла справится с пандемией COVID-19 после начала массовой вакцинации.Латвия вышла на первое место в ЕС по распространению COVID-19. В стране действует режим чрезвычайной ситуации."Так и получается, мы стали первой и единственной страной в ЕС, где правительство не справилось с вирусом уже после того, как началась массовая вакцинация. В результате сейчас мы как никогда зависим от поддержки из ЕС. Поэтому у меня главный приоритет, работая в бюджетном комитете: не допустить, чтобы помощь тратили неправильно. В том числе и в первую очередь в Латвии", - сказал Ушаков журналистом.По его словам, о проблеме борьбы с коронавирусом в республике он говорил в Страсбурге."Пришлось говорить в Страсбурге и о том, что правительство Латвии не справилось с вирусом, в том числе и потому, что власти страны за 30 лет так и не научились говорить с русскоязычными гражданами. Потому что никогда не хотели. Зато на последнем заседании при голосовании по бюджету ЕС 2022 прошла еще раз моя личная инициатива – о том, чтобы ЕП использовал в своей коммуникации языки меньшинств, в том числе и на русском. Пусть хотя бы ЕП покажет пример латвийским властям", - сказал Ушаков.В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения страны, имеет статус иностранного.
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в мире, нил ушаков, латвия, евросоюз, здоровье - общество, европарламент, коронавирус covid-19
16:52 25.10.2021
 
В Европарламенте назвали страну, которая не справляется с COVID-19

Экс-мэр Риги Ушаков: Латвия единственная страна ЕС, которая не справляется с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИГА, 25 окт – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии, эск-мэр Риги Нил Ушаков считает, что балтийская республика стала единственной страной в Евросоюзе, которая не смогла справится с пандемией COVID-19 после начала массовой вакцинации.
Латвия вышла на первое место в ЕС по распространению COVID-19. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
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"Так и получается, мы стали первой и единственной страной в ЕС, где правительство не справилось с вирусом уже после того, как началась массовая вакцинация. В результате сейчас мы как никогда зависим от поддержки из ЕС. Поэтому у меня главный приоритет, работая в бюджетном комитете: не допустить, чтобы помощь тратили неправильно. В том числе и в первую очередь в Латвии", - сказал Ушаков журналистом.
По его словам, о проблеме борьбы с коронавирусом в республике он говорил в Страсбурге.
"Пришлось говорить в Страсбурге и о том, что правительство Латвии не справилось с вирусом, в том числе и потому, что власти страны за 30 лет так и не научились говорить с русскоязычными гражданами. Потому что никогда не хотели. Зато на последнем заседании при голосовании по бюджету ЕС 2022 прошла еще раз моя личная инициатива – о том, чтобы ЕП использовал в своей коммуникации языки меньшинств, в том числе и на русском. Пусть хотя бы ЕП покажет пример латвийским властям", - сказал Ушаков.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения страны, имеет статус иностранного.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВ миреНил УшаковЛатвияЕвросоюзЗдоровье - ОбществоЕвропарламентКоронавирус COVID-19
 
 
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