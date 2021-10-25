Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/kultura-1756137669.html
Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии
Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии - РИА Новости, 25.10.2021
Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии
Открытие выставки мультипликатора Юрия Норштейна и художницы Франчески Ярбусовой "Снег на траве" переносится в Еврейском музее и центре толерантности с 27... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:44
2021-10-25T15:03
культура
юрий норштейн
москва
российский еврейский музей толерантности
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93072/54/930725468_0:129:3099:1872_1920x0_80_0_0_3a0b249af4f7fb1046fa1574f2d9c6ec.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Открытие выставки мультипликатора Юрия Норштейна и художницы Франчески Ярбусовой "Снег на траве" переносится в Еврейском музее и центре толерантности с 27 октября на 8 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве, сообщили в пресс-службе музея."Мы тщательно проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в Москве и пришли к выводу, что проводить открытие в данных обстоятельствах небезопасно. Команда музея поддерживает решение мэра Сергея Собянина о временном закрытии общественных пространств; мы считаем, что ближайшую неделю нам всем лучше провести дома и внимательно отнестись к своему здоровью", - говорится в пресс-релизе.Новые даты проведения выставки - с 9 ноября 2021-го по 9 января 2022 года.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93072/54/930725468_216:0:2883:2000_1920x0_80_0_0_17779d98e8007f8b0072e151c90fe33e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий норштейн, москва, российский еврейский музей толерантности, культура
14:44 25.10.2021 (обновлено: 15:03 25.10.2021)
 
Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии

Открытие выставки мультипликатора Норштейна в Еврейском музее перенесли на 8 ноября

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Еврейского музея и центра толерантности подсвечено синими прожекторами в рамках акции Light It Up Blue
Здание Еврейского музея и центра толерантности подсвечено синими прожекторами в рамках акции Light It Up Blue - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Открытие выставки мультипликатора Юрия Норштейна и художницы Франчески Ярбусовой "Снег на траве" переносится в Еврейском музее и центре толерантности с 27 октября на 8 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве, сообщили в пресс-службе музея.
"Мы тщательно проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в Москве и пришли к выводу, что проводить открытие в данных обстоятельствах небезопасно. Команда музея поддерживает решение мэра Сергея Собянина о временном закрытии общественных пространств; мы считаем, что ближайшую неделю нам всем лучше провести дома и внимательно отнестись к своему здоровью", - говорится в пресс-релизе.
Новые даты проведения выставки - с 9 ноября 2021-го по 9 января 2022 года.
 
КультураЮрий НорштейнМоскваРоссийский еврейский музей толерантностиКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти