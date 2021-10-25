https://ria.ru/20211025/kultura-1756137669.html

Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии

Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии - РИА Новости, 25.10.2021

Выставку Норштейна в Еврейском музее в Москве перенесли из-за пандемии

Открытие выставки мультипликатора Юрия Норштейна и художницы Франчески Ярбусовой "Снег на траве" переносится в Еврейском музее и центре толерантности с 27... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:44

2021-10-25T14:44

2021-10-25T15:03

культура

юрий норштейн

москва

российский еврейский музей толерантности

культура

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Открытие выставки мультипликатора Юрия Норштейна и художницы Франчески Ярбусовой "Снег на траве" переносится в Еврейском музее и центре толерантности с 27 октября на 8 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве, сообщили в пресс-службе музея."Мы тщательно проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в Москве и пришли к выводу, что проводить открытие в данных обстоятельствах небезопасно. Команда музея поддерживает решение мэра Сергея Собянина о временном закрытии общественных пространств; мы считаем, что ближайшую неделю нам всем лучше провести дома и внимательно отнестись к своему здоровью", - говорится в пресс-релизе.Новые даты проведения выставки - с 9 ноября 2021-го по 9 января 2022 года.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий норштейн, москва, российский еврейский музей толерантности, культура