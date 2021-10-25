https://ria.ru/20211025/kulikovo_pole-1755760419.html

Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров

Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров - РИА Новости, 25.10.2021

Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров

Генетики из Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста планируют изучить генетический материал из костей (костных... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:00

2021-10-25T09:00

2021-10-25T09:00

наука

куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генетики из Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста планируют изучить генетический материал из костей (костных останков) крупного рогатого скота, найденных при раскопках археологами Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Исследования помогут ученым установить, какими были коровы в XI-XVI веках, хотя пока не видят способа их клонировать.Государственный музей-заповедник "Куликово поле" передал для изучения в ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста 34 археологических образца костей крупного рогатого скота, найденных при раскопках. Остатки челюстей и зубы животных были найдены археологами на территории Тульской области в городище Супруты (датируются IX-X вв.), Тимофеевке (XI век) и поселении Мельгуново 4А под Епифанью (последняя четверть XVI в.).Генетики из лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных ВИЖ изучат ДНК образцов и узнают, какими были коровы в XI-XVI веках и что их отличало от современных животных, сообщил заведующий отделом популяционной генетики и генетических основ разведения животных ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста Александр Сермягин.С помощью современных технологий ученые смогут установить, были ли коровы местного происхождения или пришли в Тульский край вместе с переселенцами из других регионов. Также исследования помогут оценить экологическую обстановку в тот или иной период."Исследования структуры ДНК из останков домашних животных позволит воссоздать как общие, так и региональные особенности процессов их одомашнивания. Станут яснее пути их распространения. Генетические данные могут быть полезны для выяснения родственных и эволюционных связей между древними и ныне существующими животными", — рассказал руководитель отдела археологических исследований музея "Куликово поле" Евгений Столяров.Исследование ДНК из исторических и археологических образцов — новое передовое направление в мировой науке. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста занимаются такими исследованиями около трех лет. По мнению ученых, клонировать корову, жившую 1200 лет назад, теоретически можно, но практически — пока неосуществимо.

https://ria.ru/20211020/loshadi-1755396467.html

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куликово поле (заповедник), генетика, "куликово поле", социальный навигатор, россия