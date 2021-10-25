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Наука
https://ria.ru/20211025/kulikovo_pole-1755760419.html
Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров
Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров - РИА Новости, 25.10.2021
Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров
Генетики из Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста планируют изучить генетический материал из костей (костных... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:00
2021-10-25T09:00
наука
куликово поле (заповедник)
генетика
"куликово поле"
социальный навигатор
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генетики из Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста планируют изучить генетический материал из костей (костных останков) крупного рогатого скота, найденных при раскопках археологами Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Исследования помогут ученым установить, какими были коровы в XI-XVI веках, хотя пока не видят способа их клонировать.Государственный музей-заповедник "Куликово поле" передал для изучения в ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста 34 археологических образца костей крупного рогатого скота, найденных при раскопках. Остатки челюстей и зубы животных были найдены археологами на территории Тульской области в городище Супруты (датируются IX-X вв.), Тимофеевке (XI век) и поселении Мельгуново 4А под Епифанью (последняя четверть XVI в.).Генетики из лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных ВИЖ изучат ДНК образцов и узнают, какими были коровы в XI-XVI веках и что их отличало от современных животных, сообщил заведующий отделом популяционной генетики и генетических основ разведения животных ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста Александр Сермягин.С помощью современных технологий ученые смогут установить, были ли коровы местного происхождения или пришли в Тульский край вместе с переселенцами из других регионов. Также исследования помогут оценить экологическую обстановку в тот или иной период."Исследования структуры ДНК из останков домашних животных позволит воссоздать как общие, так и региональные особенности процессов их одомашнивания. Станут яснее пути их распространения. Генетические данные могут быть полезны для выяснения родственных и эволюционных связей между древними и ныне существующими животными", — рассказал руководитель отдела археологических исследований музея "Куликово поле" Евгений Столяров.Исследование ДНК из исторических и археологических образцов — новое передовое направление в мировой науке. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста занимаются такими исследованиями около трех лет. По мнению ученых, клонировать корову, жившую 1200 лет назад, теоретически можно, но практически — пока неосуществимо.
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куликово поле (заповедник), генетика, "куликово поле", социальный навигатор, россия
09:00 25.10.2021
 

Ученые рассказали о возможности клонирования средневековых коров

© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"Челюсть нижняя с зубами предкоренными и коренными теленка
Челюсть нижняя с зубами предкоренными и коренными теленка - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генетики из Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста планируют изучить генетический материал из костей (костных останков) крупного рогатого скота, найденных при раскопках археологами Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Исследования помогут ученым установить, какими были коровы в XI-XVI веках, хотя пока не видят способа их клонировать.
Государственный музей-заповедник "Куликово поле" передал для изучения в ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста 34 археологических образца костей крупного рогатого скота, найденных при раскопках. Остатки челюстей и зубы животных были найдены археологами на территории Тульской области в городище Супруты (датируются IX-X вв.), Тимофеевке (XI век) и поселении Мельгуново 4А под Епифанью (последняя четверть XVI в.).
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"Главный хранитель Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Татьяна Гриценко
Главный хранитель Государственного музея-заповедника Куликово поле Татьяна Гриценко
1 из 3
Главный хранитель Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Татьяна Гриценко
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"Челюсть верхняя с коренными зубами коровы
Челюсть верхняя с коренными зубами коровы
2 из 3
Челюсть верхняя с коренными зубами коровы
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"Зуб предкоренной коровы
Зуб предкоренной коровы
3 из 3
Зуб предкоренной коровы
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 3
Главный хранитель Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Татьяна Гриценко
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 3
Челюсть верхняя с коренными зубами коровы
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 3
Зуб предкоренной коровы
© Фото : музей-заповедник "Куликово поле"
Генетики из лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных ВИЖ изучат ДНК образцов и узнают, какими были коровы в XI-XVI веках и что их отличало от современных животных, сообщил заведующий отделом популяционной генетики и генетических основ разведения животных ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста Александр Сермягин.

"Если нам удастся получить достаточное количество материала, по гену PLAG1 у крупного рогатого скота мы сможем представить, какими были коровы Тульской области: большие, средние или маленькие. Мы можем узнать, к каким породным группам они относились, как могли выглядеть", — рассказал он.

С помощью современных технологий ученые смогут установить, были ли коровы местного происхождения или пришли в Тульский край вместе с переселенцами из других регионов. Также исследования помогут оценить экологическую обстановку в тот или иной период.
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Исследование ДНК из исторических и археологических образцов — новое передовое направление в мировой науке. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста занимаются такими исследованиями около трех лет. По мнению ученых, клонировать корову, жившую 1200 лет назад, теоретически можно, но практически — пока неосуществимо.
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