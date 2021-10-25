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Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника

Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника - РИА Новости, 25.10.2021

Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника

Два жителя Хабаровского края похитили 27 миллионов рублей, предназначенные для строительства коровника в селе Хабаровского района по гранту, сообщает управление РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:54

2021-10-25T08:54

2021-10-25T10:44

происшествия

хабаровский край

хабаровский район

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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Два жителя Хабаровского края похитили 27 миллионов рублей, предназначенные для строительства коровника в селе Хабаровского района по гранту, сообщает управление МВД по региону."Два местных жителя в возрасте 38 и 43 лет совершили хищение денежных средств, выделяемых в качестве гранта в форме субсидий. Один из фигурантов - индивидуальный предприниматель - перечислил около 27 миллионов рублей по фиктивному договору в качестве оплаты за приобретение строительных материалов. Денежные средства выделялись на строительство коровника в одном из сел Хабаровского района", - сообщает ведомство.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (Мошенничество) - наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и по части 4 статьи 174.1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) - наказывается максимально лишением свободы до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.Уточняется, что фигуранты заключены под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/krazha-1753563947.html

хабаровский край

хабаровский район

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происшествия, хабаровский край, хабаровский район