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Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника
Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника - РИА Новости, 25.10.2021
Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника
Два жителя Хабаровского края похитили 27 миллионов рублей, предназначенные для строительства коровника в селе Хабаровского района по гранту, сообщает управление РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:54
2021-10-25T10:44
происшествия
хабаровский край
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Два жителя Хабаровского края похитили 27 миллионов рублей, предназначенные для строительства коровника в селе Хабаровского района по гранту, сообщает управление МВД по региону."Два местных жителя в возрасте 38 и 43 лет совершили хищение денежных средств, выделяемых в качестве гранта в форме субсидий. Один из фигурантов - индивидуальный предприниматель - перечислил около 27 миллионов рублей по фиктивному договору в качестве оплаты за приобретение строительных материалов. Денежные средства выделялись на строительство коровника в одном из сел Хабаровского района", - сообщает ведомство.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (Мошенничество) - наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и по части 4 статьи 174.1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) - наказывается максимально лишением свободы до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.Уточняется, что фигуранты заключены под стражу.
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происшествия, хабаровский край, хабаровский район
08:54 25.10.2021 (обновлено: 10:44 25.10.2021)
 
Хабаровчане похитили 27 миллионов рублей при строительстве коровника

Жители Хабаровского края похитили 27 миллионов рублей на строительство коровника по гранту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Два жителя Хабаровского края похитили 27 миллионов рублей, предназначенные для строительства коровника в селе Хабаровского района по гранту, сообщает управление МВД по региону.
"Два местных жителя в возрасте 38 и 43 лет совершили хищение денежных средств, выделяемых в качестве гранта в форме субсидий. Один из фигурантов - индивидуальный предприниматель - перечислил около 27 миллионов рублей по фиктивному договору в качестве оплаты за приобретение строительных материалов. Денежные средства выделялись на строительство коровника в одном из сел Хабаровского района", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (Мошенничество) - наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и по части 4 статьи 174.1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) - наказывается максимально лишением свободы до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Уточняется, что фигуранты заключены под стражу.
 
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