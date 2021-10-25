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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756182899.html
Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Российское военное ведомство по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооружённых сил РФ... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:49
2021-10-25T17:49
распространение коронавируса
общество
тульская область
тула
здоровье - общество
коронавирусы
алексей дюмин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российское военное ведомство по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооружённых сил РФ для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией."Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлено 35 специалистов Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа. В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространённом в понедельник.В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.Ранее с просьбой о выделении медицинского персонала для помощи населению региона к главе российского военного ведомства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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общество, тульская область, тула, здоровье - общество, коронавирусы, алексей дюмин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:49 25.10.2021
 
Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Минобороны направило специалистов в Тульскую область для помощи в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российское военное ведомство по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооружённых сил РФ для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлено 35 специалистов Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа. В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространённом в понедельник.
В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.
Ранее с просьбой о выделении медицинского персонала для помощи населению региона к главе российского военного ведомства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
Распространение коронавирусаОбществоТульская областьТулаЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАлексей ДюминРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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