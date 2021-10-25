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Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Минобороны направило специалистов в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Российское военное ведомство по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооружённых сил РФ... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:49

2021-10-25T17:49

2021-10-25T17:49

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алексей дюмин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российское военное ведомство по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооружённых сил РФ для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией."Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлено 35 специалистов Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа. В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространённом в понедельник.В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.Ранее с просьбой о выделении медицинского персонала для помощи населению региона к главе российского военного ведомства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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2021

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