https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756180712.html

В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября

В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября - РИА Новости, 25.10.2021

В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября

Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:39

2021-10-25T17:39

2021-10-25T17:52

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.Подготовлен соответствующий проект указа главы Чувашии о дополнительных мероприятиях, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции в регионе."С 26 октября по 7 ноября в девяти муниципалитетах Чувашии объявлены нерабочие дни – это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы, города Алатырь и Шумерля. Это те районы, где сложилась наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В иных районах и городах республики нерабочие дни будут установлены с 30 октября по 7 ноября, как и было обозначено в указе президента России Владимира Путина.Как пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, в перечисленных муниципалитетах в течение двух недель будет введен запрет на работу нежизнеобеспечивающих предприятий, организации общественного питания будут предоставлять услуги на вынос и осуществлять доставку, максимальное число работников предприятий переведут на удаленный режим работы, работа всех медицинских организаций будет идти строго в противоэпидемическом режиме.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756167389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии