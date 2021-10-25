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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756180712.html
В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября
В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября - РИА Новости, 25.10.2021
В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября
Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:39
2021-10-25T17:52
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коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.Подготовлен соответствующий проект указа главы Чувашии о дополнительных мероприятиях, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции в регионе."С 26 октября по 7 ноября в девяти муниципалитетах Чувашии объявлены нерабочие дни – это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы, города Алатырь и Шумерля. Это те районы, где сложилась наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В иных районах и городах республики нерабочие дни будут установлены с 30 октября по 7 ноября, как и было обозначено в указе президента России Владимира Путина.Как пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, в перечисленных муниципалитетах в течение двух недель будет введен запрет на работу нежизнеобеспечивающих предприятий, организации общественного питания будут предоставлять услуги на вынос и осуществлять доставку, максимальное число работников предприятий переведут на удаленный режим работы, работа всех медицинских организаций будет идти строго в противоэпидемическом режиме.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:39 25.10.2021 (обновлено: 17:52 25.10.2021)
 
В Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября

В девяти муниципалитетах Чувашии объявили нерабочие дни с 26 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
Подготовлен соответствующий проект указа главы Чувашии о дополнительных мероприятиях, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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"С 26 октября по 7 ноября в девяти муниципалитетах Чувашии объявлены нерабочие дни – это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы, города Алатырь и Шумерля. Это те районы, где сложилась наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В иных районах и городах республики нерабочие дни будут установлены с 30 октября по 7 ноября, как и было обозначено в указе президента России Владимира Путина.
Как пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, в перечисленных муниципалитетах в течение двух недель будет введен запрет на работу нежизнеобеспечивающих предприятий, организации общественного питания будут предоставлять услуги на вынос и осуществлять доставку, максимальное число работников предприятий переведут на удаленный режим работы, работа всех медицинских организаций будет идти строго в противоэпидемическом режиме.
 
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