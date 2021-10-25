https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756174056.html

Попова сравнила скорость изменчивости коронавируса и гриппа

Попова сравнила скорость изменчивости коронавируса и гриппа - РИА Новости, 25.10.2021

Попова сравнила скорость изменчивости коронавируса и гриппа

Скорость изменчивости коронавируса сегодня в шесть раз меньше, чем у гриппа, и в 21 раз меньше, чем у ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:13

2021-10-25T17:13

2021-10-25T17:13

распространение коронавируса

общество

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус covid-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Скорость изменчивости коронавируса сегодня в шесть раз меньше, чем у гриппа, и в 21 раз меньше, чем у ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя особенность штамма "дельта" и сегодняшняя… скорость изменчивости в шесть раз меньше, чем у гриппа. И в 21 раз меньше, чем у вируса иммунодефицита человека", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она уточнила, что при этом коронавирус меняется в два раза быстрее, чем вирус кори, и в 200 раз быстрее оспы.

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html

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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии