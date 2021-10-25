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Попова: грядущие нерабочие дни — это не локдаун
Попова: грядущие нерабочие дни — это не локдаун - РИА Новости, 25.10.2021
Попова: грядущие нерабочие дни — это не локдаун
Грядущие нерабочие дни в России – это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей семье и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:44
2021-10-25T16:44
2021-10-25T17:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Грядущие нерабочие дни в России – это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей семье и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она отметила, что опыт введения нерабочих дней во время майских праздников показал, что эта мера позволила не развиться подъему заболеваемости тогда.
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общество, здоровье - общество, россия
16:44 25.10.2021 (обновлено: 17:13 25.10.2021)
Попова: грядущие нерабочие дни — это не локдаун
Попова объяснила введение нерабочих дней необходимостью снизить заболеваемость COVID-19