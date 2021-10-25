https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756159053.html
В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса
В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:14
2021-10-25T16:14
2021-10-25T16:37
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье.По ее словам, в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что составляет в Великобритании уже около 7%.Ранее Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), москва
16:14 25.10.2021 (обновлено: 16:37 25.10.2021)
В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения мутацией коронавируса АY.4.2