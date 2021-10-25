https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756159053.html

В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса

В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве и Подмосковье выявили три случая нового штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:14

2021-10-25T16:14

2021-10-25T16:37

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье.По ее словам, в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что составляет в Великобритании уже около 7%.Ранее Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.

https://ria.ru/20211025/antitela-1756154404.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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московская область (подмосковье), москва