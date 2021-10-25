https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756102090.html

Путин и премьер Израиля обсудили пандемию COVID-19

Путин и премьер Израиля обсудили пандемию COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Путин и премьер Израиля обсудили пандемию COVID-19

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса и условились поручить ведомствам наладить диалог и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:02

2021-10-25T12:02

2021-10-25T12:26

россия

политика

в мире

израиль

владимир путин

дмитрий песков

коронавирус covid-19

нафтали беннет

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса и условились поручить ведомствам наладить диалог и работу в предметном плане, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Встреча президента России и премьера Израиля прошла 22 октября в сочинской резиденции российского лидера "Бочаров ручей"."Проблематика ковида обсуждалась. Условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы, уже в предметном плане продолжить работу на сей счёт. Поэтому эта тема была и по линии Минздравов, по линии других соответствующих ведомств будет идти соответствующая работа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли президент России и премьер Израиля ситуацию с коронавирусом, говорили ли о возможности въезда привитых россиян в эту ближневосточную страну.

https://ria.ru/20211024/vstrecha-1756014733.html

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россия, политика, в мире, израиль, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, нафтали беннет