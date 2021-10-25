https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756097394.html

В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1335 человек с COVID, на ИВЛ находятся 711 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:38

2021-10-25T11:38

2021-10-25T11:38

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1335 человек с COVID, на ИВЛ находятся 711 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1335 человек. На ИВЛ находятся 711 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3892 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 564 430. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html

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