https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756097394.html
В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1335 человек с COVID, на ИВЛ находятся 711 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:38
2021-10-25T11:38
2021-10-25T11:38
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здоровье - общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1335 человек с COVID, на ИВЛ находятся 711 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1335 человек. На ИВЛ находятся 711 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3892 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 564 430. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1335 человек с COVID, на ИВЛ находятся 711 пациентов