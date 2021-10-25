https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756095702.html

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19

Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 38 тысячам, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:34

2021-10-25T11:34

2021-10-25T12:08

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 38 тысячам, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3387 (девять процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали 23 октября (37 678), а вчера выявили 35 660 заболевших. Темп прироста вырос с 0,43 до 0,46 процента.Умерли за сутки 1069 пациентов (накануне было 1072, а максимум пришелся на 23 октября — 1075), выписались после лечения — 20 690.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7778 (днем ранее было 5279), Санкт-Петербурге — 3127, Подмосковье — 2693, Самарской области — 1184, Нижегородской — 769, Воронежской — 741, Башкирии — 670, Крыму — 655, Пермском крае — 649, Свердловской области — 644.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 27.Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 279 573 человек, из них 231 669 скончались, 7 186 611 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755543205.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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