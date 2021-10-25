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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756095702.html
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19
Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 38 тысячам, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:34
2021-10-25T12:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 38 тысячам, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3387 (девять процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали 23 октября (37 678), а вчера выявили 35 660 заболевших. Темп прироста вырос с 0,43 до 0,46 процента.Умерли за сутки 1069 пациентов (накануне было 1072, а максимум пришелся на 23 октября — 1075), выписались после лечения — 20 690.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7778 (днем ранее было 5279), Санкт-Петербурге — 3127, Подмосковье — 2693, Самарской области — 1184, Нижегородской — 769, Воронежской — 741, Башкирии — 670, Крыму — 655, Пермском крае — 649, Свердловской области — 644.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 27.Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 279 573 человек, из них 231 669 скончались, 7 186 611 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:34 25.10.2021 (обновлено: 12:08 25.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19

В России зафиксировали рекордные за время пандемии 37 930 случаев коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке
Машины скорой помощи на подъезде к карантинному центру в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 38 тысячам, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3387 (девять процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали 23 октября (37 678), а вчера выявили 35 660 заболевших. Темп прироста вырос с 0,43 до 0,46 процента.
Умерли за сутки 1069 пациентов (накануне было 1072, а максимум пришелся на 23 октября — 1075), выписались после лечения — 20 690.
Дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
10:16Распространение коронавируса
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7778 (днем ранее было 5279), Санкт-Петербурге — 3127, Подмосковье — 2693, Самарской области — 1184, Нижегородской — 769, Воронежской — 741, Башкирии — 670, Крыму — 655, Пермском крае — 649, Свердловской области — 644.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 27.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 279 573 человек, из них 231 669 скончались, 7 186 611 вылечились.
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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20 октября, 10:55Распространение коронавируса
 
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