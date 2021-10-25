https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756093572.html

Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом

Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 25.10.2021

Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах доложить до 30 ноября об исполнении в регионах перечня поручений по... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:23

2021-10-25T11:23

2021-10-25T11:23

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах доложить до 30 ноября об исполнении в регионах перечня поручений по борьбе с коронавирусом, который был опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 20 октября.Доклад от полпредов должен будет поступить до 30 ноября, далее – ежемесячно.В список поручений, состоящий из 6 пунктов, в частности, вошли требования по наращиванию темпов тестирования и вакцинации от коронавируса, по направлению медицинских бригад в регионы в связи с пандемией, по самоизоляции невакцинированных россиян старше 60 лет, по запрету на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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