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Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом
Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 25.10.2021
Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах доложить до 30 ноября об исполнении в регионах перечня поручений по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:23
2021-10-25T11:23
распространение коронавируса
общество
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах доложить до 30 ноября об исполнении в регионах перечня поручений по борьбе с коронавирусом, который был опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 20 октября.Доклад от полпредов должен будет поступить до 30 ноября, далее – ежемесячно.В список поручений, состоящий из 6 пунктов, в частности, вошли требования по наращиванию темпов тестирования и вакцинации от коронавируса, по направлению медицинских бригад в регионы в связи с пандемией, по самоизоляции невакцинированных россиян старше 60 лет, по запрету на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 25.10.2021
 
Полпреды доложат Путину об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом

Путин ждет от полпредов доклад об исполнении поручений по борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах доложить до 30 ноября об исполнении в регионах перечня поручений по борьбе с коронавирусом, который был опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 20 октября.
"Полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах обеспечить проведение мониторинга выполнения данного перечня поручений в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.
Доклад от полпредов должен будет поступить до 30 ноября, далее – ежемесячно.
В список поручений, состоящий из 6 пунктов, в частности, вошли требования по наращиванию темпов тестирования и вакцинации от коронавируса, по направлению медицинских бригад в регионы в связи с пандемией, по самоизоляции невакцинированных россиян старше 60 лет, по запрету на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время.
 
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