https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756090596.html

Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID

Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19 с привлечением сил и средств МО, МЧС и иных... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:09

2021-10-25T11:09

2021-10-25T11:09

распространение коронавируса

владимир путин

правительство рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19 с привлечением сил и средств МО, МЧС и иных федеральных органов власти, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... оказывать поддержку субъектам Российской Федерации, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 ноября 20221 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии