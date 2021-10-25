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Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID
Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19 с привлечением сил и средств МО, МЧС и иных... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:09
2021-10-25T11:09
2021-10-25T11:09
распространение коронавируса
владимир путин
правительство рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19 с привлечением сил и средств МО, МЧС и иных федеральных органов власти, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... оказывать поддержку субъектам Российской Федерации, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 ноября 20221 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Путин поручил правительству поддержать регионы со сложной ситуацией с COVID
Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19