https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756074030.html
В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ - РИА Новости, 25.10.2021
В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
В 55 российских школах, по данным на 22 октября, сохраняются карантинные меры из-за коронавируса, следует из статистики министерства просвещения РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:37
2021-10-25T09:37
2021-10-25T09:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В 55 российских школах, по данным на 22 октября, сохраняются карантинные меры из-за коронавируса, следует из статистики министерства просвещения РФ."Всего в 55 школах в 27 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что это около 0,14% от всех школ.
https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756008017.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
Минпросвещения: 55 школ остаются на карантине по коронавирусу