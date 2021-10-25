https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756074030.html

В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ

В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ - РИА Новости, 25.10.2021

В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ

В 55 российских школах, по данным на 22 октября, сохраняются карантинные меры из-за коронавируса, следует из статистики министерства просвещения РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:37

2021-10-25T09:37

2021-10-25T09:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В 55 российских школах, по данным на 22 октября, сохраняются карантинные меры из-за коронавируса, следует из статистики министерства просвещения РФ."Всего в 55 школах в 27 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что это около 0,14% от всех школ.

https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756008017.html

россия

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии