https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756071198.html

Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 25.10.2021

Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 655 случаев, сообщил журналистам в ходе... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:16

2021-10-25T09:16

2021-10-25T09:16

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765ab1a0d6df2081d4b47d79531a5bac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 655 случаев, сообщил журналистам в ходе брифинга врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 23 октября – 649. Максимальное число заболевших ежедневно обновляется с 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай."За 24 октября зарегистрировано 655 случаев новой коронавирусной инфекции", - сообщил Скорупский.От коронавируса на данный момент в Крыму лечатся 11 224 человек, из них 4 609 в стационарах.Скорупский добавил, что более 400 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии