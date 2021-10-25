https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756071198.html
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 25.10.2021
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 655 случаев, сообщил журналистам в ходе... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:16
2021-10-25T09:16
2021-10-25T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 655 случаев, сообщил журналистам в ходе брифинга врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 23 октября – 649. Максимальное число заболевших ежедневно обновляется с 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай."За 24 октября зарегистрировано 655 случаев новой коронавирусной инфекции", - сообщил Скорупский.От коронавируса на данный момент в Крыму лечатся 11 224 человек, из них 4 609 в стационарах.Скорупский добавил, что более 400 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки выявили 655 случаев COVID-19