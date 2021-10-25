https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756070357.html

В Новосибирской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 24%

В Новосибирской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 24% - РИА Новости, 25.10.2021

В Новосибирской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 24%

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю выросла по сравнению с предыдущей на 24%, власти готовят дополнительные ограничительные... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:09

2021-10-25T09:09

2021-10-25T09:09

распространение коронавируса

общество

новосибирская область

новосибирск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

андрей травников

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю выросла по сравнению с предыдущей на 24%, власти готовят дополнительные ограничительные меры, в том числе на период общероссийских нерабочих дней."По коронавирусной инфекции пятую неделю отмечается рост количества выявленных случаев. На прошедшей неделе было зарегистрировано 1943 случая, что больше предыдущей недели на 24%. Две недели подряд идет активный рост выявляемости… Коэффициент распространения инфекции пятую неделю больше 1. Среди заболевших коронавирусом клиника ОРВИ составляет 82%, внебольничная пневмония – 15%", - сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.Главный санитарный врач региона отметил, что на территории области и в Новосибирске плохо соблюдается масочный режим. По данным мониторинга Роспотребназдзора, около 35% населения в общественных местах не носят маски, а в некоторых крупных торговых центрах этот процент "больше во много раз"."Работу по выявлению и пресечению нарушений необходимо продолжать. Ситуация по коронавирусной инфекции сложная и напряженная, имеет тенденцию к росту. Поэтому в ваш адрес (в адрес губернатора региона – ред.) направлены предложения по введению новых ограничительных мероприятий, в том числе с 30 октября по 7 ноября. Все это делается с целью снижения рисков и угроз дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - сказал Щербатов.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что с 30 октября по 7 ноября в России объявлена нерабочая неделя, и для того, чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома в четвертой волне пандемии COVID-19 и снижения заболеваемости, планируется ввести дополнительные ограничительные меры."Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых нам придется принимать дополнительные ограничительные меры. Я попрошу оперативный штаб, Юрия Федоровича Петухова (первый замгубернатора – ред.) рассмотреть предложения Роспотребнадзора, изучить другой опыт в РФ и, с учетом складывающейся обстановки, подготовить предложения, необходимые документы и в кратчайший срок подготовить заседание правительства для принятия дополнительных решений", - сказал глава региона.Глава облминздрава Константин Хальзов в свою очередь доложил, что в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито уже 834 127 жителей Новосибирской области, а завершили вакцинацию – 758 611 жителей. По его словам, с введения 12 октября обязательной вакцинации от коронавируса определенных профессиональных групп населения, ее темпы выросли практически в три раза.

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756008017.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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общество, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, андрей травников, россия, коронавирус в россии