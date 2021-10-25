https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756068283.html

В Новосибирской области завели 17 дел о подделке документов по COVID-19

В Новосибирской области завели 17 дел о подделке документов по COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В Новосибирской области завели 17 дел о подделке документов по COVID-19

Полицейские в Новосибирской области возбудили уже 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов, сообщил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:43

2021-10-25T08:43

2021-10-25T08:43

распространение коронавируса

происшествия

общество

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новосибирск

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коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области возбудили уже 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов, сообщил в понедельник начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков."На 24 октября на территории Новосибирской области было зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19. По 17 принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов. Работа в этом направлении продолжается", - сказал Кульков на оперативном совещании в областном правительстве.Он сообщил, что на прошедшей неделе в связи со сложной ситуацией по коронавирусу полицейские проводили рейды по пресечению нарушений в сфере санитарно-эпидемического благополучия. В целом по области было составлено 318 протоколов об административных правонарушениях."Также в период с 23 по 24 октября сотрудниками полиции совместно с управлением Росоптребнадзора и сотрудниками Минпромторга Новосибирской области были проведены рейдовые мероприятия в торговых центрах "Сибирский молл", "Аура", Royal Park, "Галерея Новосибирск… По выявленным нарушениям было составлено 67 протоколов об административных правонарушениях", - сказал он.Как сообщалось, власти Новосибирской области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан – это вся сфера услуг, транспорта и ЖКХ, а с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В регионе действует масочный режим.

https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, новосибирская область, новосибирск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, коронавирус в россии