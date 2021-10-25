https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

Инфекционист объяснил бесполезность длительного локдауна

Инфекционист объяснил бесполезность длительного локдауна - РИА Новости, 25.10.2021

Инфекционист объяснил бесполезность длительного локдауна

Введение длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса из-за его высокой... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T06:36

2021-10-25T06:36

2021-10-25T06:36

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей поздняков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Введение длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса из-за его высокой заразности, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков.Он утончил, что если говорить о снижении темпов распространения заболевания или разгрузке стационаров и амбулаторной сети, то временный "детский локдаун" будет эффективным. "При этом после его окончания все вернется на круги своя", - заключил врач.Президент России Владимир Путин подписал 20 октября указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом некоторые субъекты РФ уже установили дополнительные нерабочие дни начиная с 23 октября. Помимо этого, были продлены школьные каникулы, а вузы объявили о переходе на дистанционное обучение.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков