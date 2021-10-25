https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html

В Москве вступили в силу новые COVID-ограничения

В Москве вступили в силу новые COVID-ограничения - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве вступили в силу новые COVID-ограничения

В Москве с понедельника пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционку не... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T00:07

2021-10-25T00:07

2021-10-25T09:22

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

роскосмос

здоровье

анастасия ракова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755389731_366:566:2999:2047_1920x0_80_0_0_12e75532ab847896a5398363a8e071d1.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Москве с понедельника пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников, соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин заявил о резком росте заболеваемости коронавирусом в столице. По его словам, увеличилось и число людей, попадающих в стационары в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, среди них в основном пожилые москвичи. Так, почти 80% людей на ИВЛ – люди пожилого возраста. А среди умерших от коронавируса доля людей старшего поколения достигает 86%, и как правило, они были не вакцинированы от COVID.В связи с этим мэром были приняты решения о новых ограничительных мерах.Домашний режимВ первую очередь, ограничения касаются лиц пожилого возраста. Так, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на даче. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.Данные меры не коснутся тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошел вакцинацию. Как сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, меры затронут почти 1,9 миллиона пожилых москвичей и около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных. Из 3 миллионов московских пенсионеров 135 тысяч переболели за последние полгода, а миллион вакцинировались - их меры не коснутся.Москвичи старше 60 лет, соблюдающие режим изоляции, смогут воспользоваться помощью социальных работников, которые смогут закупать для них лекарства и продукты. Тем не менее, жителям не запрещается самим выходить в ближайший магазин или аптеку. А для тех, кто соблюдает режим изоляции на даче, по заявкам будет организован завоз дров для отопления дома.УдаленкаТакже на период с 25 октября по 25 февраля работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет составлять только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.Работодателям рекомендуется в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и не болевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Лица, находящиеся в командировке или в отпуске, также могут быть включены в 30% работников, переводимых на дистанционный режим.Кроме того, каждый понедельник нужно будет отчитываться о сотрудниках, работающих удаленно, в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В случае отсутствия каких-либо изменений по составу таких работников, данные можно не предоставлять.Как сообщали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, подтверждающим вакцинацию или болезнь документом может стать QR-код - он автоматически формируется для тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом. Результаты анализов на антитела подтверждением служить не будут.

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755870257.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, роскосмос, здоровье, анастасия ракова , россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии