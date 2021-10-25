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Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте

Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте

Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, говорится в списке его... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:59

2021-10-25T10:59

2021-10-25T11:02

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, говорится в списке его поручений."Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей", - говорится в документе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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