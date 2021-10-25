https://ria.ru/20211025/kontrol-1756088376.html
Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте
Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, говорится в списке его... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:59
2021-10-25T10:59
2021-10-25T11:02
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755558546_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_9e72928d3e480620cc9cbc609e644f16.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта, говорится в списке его поручений."Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей", - говорится в документе.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755558546_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_55e67109198ab28f6eb16dbf9a0d27c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:59 25.10.2021 (обновлено: 11:02 25.10.2021)
Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте
Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер на всех видах транспорта