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Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни

Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021

Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:30

2021-10-25T15:30

2021-10-25T15:50

распространение коронавируса

россия

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать", - сказала Попова в эфире Первого канала.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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