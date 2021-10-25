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Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни
Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021
Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:30
2021-10-25T15:30
2021-10-25T15:50
распространение коронавируса
россия
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать", - сказала Попова в эфире Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:30 25.10.2021 (обновлено: 15:50 25.10.2021)
Попова призвала ограничить контакты в нерабочие дни
Попова призвала россиян ограничить контакты в нерабочие дни и не совершать поездок