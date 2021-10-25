Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211025/konkurs-1756155692.html
Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области
Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 25.10.2021
Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области
Стартовал липецкий областной конкурс "Доброволец года – 2021", который проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:15
2021-10-25T16:15
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756156114_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_46a23150a3ba0e4769612c3dcfdaf9ee.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Стартовал липецкий областной конкурс "Доброволец года – 2021", который проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, конкурс проводится в области с 2009 года. Принять участие в конкурсе могут добровольцы в возрасте от 14 лет, добровольческие объединения и организаторы добровольческой деятельности, представители бизнеса.Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший добровольческий отряд. Школа", "Лучший добровольческий отряд. Колледж/Техникум", "Лучший добровольческий отряд. ВУЗ", "Добрая команда", "Организатор добровольческой деятельности", "Бизнес", "Акция года", "Доброволец года"."Добрые дела сегодня очень нужны России. И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211025/servis-1756131255.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756156114_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_6ccefd0393f6c8ac800f08008e9ac450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов
16:15 25.10.2021
 

Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиКонкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области
Конкурс Доброволец года стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Стартовал липецкий областной конкурс "Доброволец года – 2021", который проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, конкурс проводится в области с 2009 года. Принять участие в конкурсе могут добровольцы в возрасте от 14 лет, добровольческие объединения и организаторы добровольческой деятельности, представители бизнеса.
Участники форума разработчиков Ямало-Ненецкого автономного округа Хакатон на Полярном круге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 14:11Липецкая область
Липецкие студенты создали библиотечный сервис для Ямала
Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший добровольческий отряд. Школа", "Лучший добровольческий отряд. Колледж/Техникум", "Лучший добровольческий отряд. ВУЗ", "Добрая команда", "Организатор добровольческой деятельности", "Бизнес", "Акция года", "Доброволец года".
"Добрые дела сегодня очень нужны России. И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти