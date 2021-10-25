https://ria.ru/20211025/konkurs-1756155692.html

Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области

Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 25.10.2021

Конкурс "Доброволец года" стартовал в Липецкой области

Стартовал липецкий областной конкурс "Доброволец года – 2021", который проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:15

2021-10-25T16:15

2021-10-25T16:15

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Стартовал липецкий областной конкурс "Доброволец года – 2021", который проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, конкурс проводится в области с 2009 года. Принять участие в конкурсе могут добровольцы в возрасте от 14 лет, добровольческие объединения и организаторы добровольческой деятельности, представители бизнеса.Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший добровольческий отряд. Школа", "Лучший добровольческий отряд. Колледж/Техникум", "Лучший добровольческий отряд. ВУЗ", "Добрая команда", "Организатор добровольческой деятельности", "Бизнес", "Акция года", "Доброволец года"."Добрые дела сегодня очень нужны России. И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211025/servis-1756131255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов