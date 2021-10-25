https://ria.ru/20211025/kinoteatr-1756122976.html

Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино

Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино - РИА Новости, 25.10.2021

Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино

Новая форма билета в кино освобождает кинотеатры от необходимости печатать чек после покупки киносеанса. Такая форма утверждена приказом Минкультуры России,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:18

2021-10-25T14:18

2021-10-25T14:18

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новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новая форма билета в кино освобождает кинотеатры от необходимости печатать чек после покупки киносеанса. Такая форма утверждена приказом Минкультуры России, который вступает в силу с 1 марта 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте министерства культуры РФ.Кроме того, утвержденная форма дает возможность использовать ее для покупки цифрового (электронного) кинобилета через интернет.Ранее Кабмин принял постановление, утверждающее Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, которое также вступает в силу с 1 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211021/kino-1755616355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, кино и сериалы, россия