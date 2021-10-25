https://ria.ru/20211025/kinoteatr-1756122976.html
Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино
Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино - РИА Новости, 25.10.2021
Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино
Новая форма билета в кино освобождает кинотеатры от необходимости печатать чек после покупки киносеанса. Такая форма утверждена приказом Минкультуры России,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:18
2021-10-25T14:18
2021-10-25T14:18
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новая форма билета в кино освобождает кинотеатры от необходимости печатать чек после покупки киносеанса. Такая форма утверждена приказом Минкультуры России, который вступает в силу с 1 марта 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте министерства культуры РФ.Кроме того, утвержденная форма дает возможность использовать ее для покупки цифрового (электронного) кинобилета через интернет.Ранее Кабмин принял постановление, утверждающее Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, которое также вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, кино и сериалы, россия
Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино
Министерство культуры РФ утвердило новую форму билета в кино
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новая форма билета в кино освобождает кинотеатры от необходимости печатать чек после покупки киносеанса. Такая форма утверждена приказом Минкультуры России, который вступает в силу с 1 марта 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте министерства культуры РФ.
"В настоящее время кинотеатры вынуждены выдавать зрителю кинобилет и кассовый чек. Новая форма максимально приближена к виду кассового чека, предусмотренного требованиями федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", и освобождает кинотеатры от необходимости печатать дополнительный чек", — говорится в сообщении.
Кроме того, утвержденная форма дает возможность использовать ее для покупки цифрового (электронного) кинобилета через интернет.
Ранее Кабмин принял постановление, утверждающее Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, которое также вступает в силу с 1 марта 2022 года.