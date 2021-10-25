https://ria.ru/20211025/kiev-1756087751.html

К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД

К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021

К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД

Посольство РФ в Киеве так и не получило ответ от МИД Украины на ноту с требованием предоставить доступ консула к задержанному в Донбассе россиянину Андрею... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:57

2021-10-25T10:57

2021-10-25T10:57

в мире

украина

киев

мид украины

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742873099_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4e23c3d8b78b906d2be97bb8fc5ff41.jpg

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Киеве так и не получило ответ от МИД Украины на ноту с требованием предоставить доступ консула к задержанному в Донбассе россиянину Андрею Косяку, сообщил представитель дипмиссии РИА Новости.Посольство РФ в Киеве на прошлой неделе заявило, что дважды направляло ноту в МИД Украины с просьбой подтвердить задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Косяка, и требовало предоставить доступ консула к россиянину."По официальным каналам ответ (на ноту - ред.) не получали по Косяку", - сообщили в посольстве в понедельник.

https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

украина

киев

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, мид украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия