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К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД
К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021
К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД
Посольство РФ в Киеве так и не получило ответ от МИД Украины на ноту с требованием предоставить доступ консула к задержанному в Донбассе россиянину Андрею... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:57
2021-10-25T10:57
2021-10-25T10:57
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КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Киеве так и не получило ответ от МИД Украины на ноту с требованием предоставить доступ консула к задержанному в Донбассе россиянину Андрею Косяку, сообщил представитель дипмиссии РИА Новости.Посольство РФ в Киеве на прошлой неделе заявило, что дважды направляло ноту в МИД Украины с просьбой подтвердить задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Косяка, и требовало предоставить доступ консула к россиянину."По официальным каналам ответ (на ноту - ред.) не получали по Косяку", - сообщили в посольстве в понедельник.
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в мире, украина, киев, мид украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
К задержанному россиянину Косяку не допустили дипломатов, сообщили в МИД
Российского консула в Киеве не допустили к задержанному в Донбассе россиянину Косяку